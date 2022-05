Mara Venier come Barbara d’Urso: così rifila un’altra stoccata a Bortuzzo

La faida scatenatasi tra Manuel Bortuzzo e Mara Venier non ha avuto strascichi sul fronte ascolti. Anzi, sia Domenica In, il talk timonato dalla conduttrice veneziana, sia Rinascere, film ispirato alla storia del nuotatore triestino e trasmesso in prime time da Rai uno, hanno ottenuto ottimi risultati, vincendo a mani basse nelle fasce televisive in cui sono stati mandati in onda. Ma cosa è successo tra la “Zia” e Manuel? I fatti sono ormai noti: Bortuzzo è stato ospite a Verissimo (Canale Cinque) sabato 7 maggio, parlando della fine della storia con Lucrezia “Lulù” Selassié, Il giorno dopo avrebbe dovuto essere accolto a Domenica In per presentare Rinascere assieme al padre Franco. La Venier, però, alla luce dell’ospitata da Silvia Toffanin dell’ex gieffino, ha considerato la sua ospitata bruciata. Morale della favola? L’intervento di Bortuzzo a Domenica In è stato cancellato.

Lungo la giornata di ieri, quando la vicenda è trapelata sulla stampa, Bortuzzo ha lanciato una frecciatina a Mara Venier. “Non tutti ci arrivano” ha sibilato sui social l’ex gieffino vip, rispondendo a un utente che sosteneva che non avesse fatto nulla di male in quanto a Verissimo ha parlato di Lulù mentre a Domenica In avrebbe dovuto presentare Rinascere. La “Zia” non ha controreplicato a caldo, ma nella mattinata di lunedì ha postato una miriade di Stories in cui ha riportato diversi stralci di siti specializzati che hanno sottolineato gli ottimi ascolti del programma da lei timonato. Uno dei contenuti re-postati ha evidenziato che, nonostante la mancata ospitata di Manuel, il talk ha comunque brillato:

Mara Venier come Barbara d’Urso: si “balla” anche se gli ospiti non ci sono

Una frecciatina simile a quella che spedì anni fa Barbara d’Urso alla famiglia Rodriguez. Come è noto, Belen, Jeremias e Cecilia hanno sempre snobbato gli show d’ursiani. Si mormora che “Belu” e Barbarella non si apprezzino granché, per usare un eufemismo. “Faccio ascolti anche senza i fratelli Rodriguez“, commentò causticamente la timoniera di Pomeriggio Cinque qualche anno fa. Stesso discorso fatto passare da “Zia Mara” con i Bortuzzo: Domenica In, nonostante l’ospitata saltata, se l’è comunque cavata egregiamente.