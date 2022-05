Domenica In: Bortuzzo, veleno su Mara Venier. Ospitata bruciata, è scontro

Manuel Bortuzzo e suo padre Franco fatti fuori dalla puntata di Domenica In dell’8 maggio. I due avrebbero dovuto essere ospitati per promuovere il film “Rinascere”, che sarà trasmesso da Rai Uno in prime time proprio l’8 maggio. Mara Venier, però, all’ultimo ha mandato all’aria tutto, togliendo dalla scaletta l’intervista con l’ex gieffino vip e il genitore. Motivo? Lungo la giornata di ieri Bortuzzo è stato protagonista a Verissimo, da Silvia Toffanin, cioè dalla “concorrenza”, fornendo la sua versione sulla fine della love story vissuta con Lucrezia “Lulù” Selassiè. La “Zia” non ha gradito, considerando l’ospitata a Domenica In ormai bruciata dal fatto che il ragazzo era comparso in tv poche ore prima. Da qui la decisione di annullarla. E Bortuzzo come ha preso la questione? Non bene.

“Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”. Così un utente su Instagram nel commentare la vicenda dell’ospitata saltata a Domenica In. Tale esternazione non è sfuggita a Manuel che ha così risposto: “Non tutti ci arrivano”. Una chiara e velenosissima frecciatina alla conduttrice veneziana.

Manuel Bortuzzo e Mara Venier: chi ha ragione?

Per quel che riguarda la decisione presa dalla Venier di cancellare dalla scaletta Bortuzzo e suo padre, ci sono opinioni contrastanti. Sui social c’è chi ha criticando la “Zia”, dicendo che abbia agito in modo avventato, e chi invece ha biasimato Bortuzzo, sostenendo che abbia avuto un atteggiamento non limpido. In realtà, per capire da che parte sta la ragione, bisognerebbe essere al corrente degli accordi presi in precedenza tra il nuotatore e Domenica In.

Se Manuel si fosse accordato con il programma per realizzare un’ospitata con il solo fine di promuovere il film “Rinascere”, l’atteggiamento della Venier potrebbe essere considerato eccessivo ed esagerato. Laddove invece Bortuzzo si fosse accordato per un’intervista a 360 gradi, quindi sia per parlare del film sia per raccontare fatti e aneddoti della sua vita privata, allora la “Zia” avrebbe dei motivi validi per considerare l’ospitata bruciata.

Una cosa è certa: da tutto questo can can non ne escono benissimo sia Rai Uno, sia Manuel Bortuzzo, sia Mara Venier.