Mara Venier dà il benservito a Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco. Il nuotatore triestino e il genitore avrebbero dovuto essere tra gli ospiti della puntata di Domenica In in onda l’8 maggio, ma il loro intervento è saltato. A mandare tutto all’aria ci ha pensato la conduttrice veneziana, la quale, come riferisce DavideMaggio.it, avrebbe letteralmente “sfanc…to” l’ex gieffino e Franco. Motivo? I due avrebbero dovuto promuovere “Rinascere”, il film che sarà trasmesso in prima serata su Rai Uno l’8 maggio e che è ispirato alla storia di vita dello stesso Manuel. Peccato che soltanto poche ore fa l’ex fidanzato di Lucrezia “Lulù” Selassiè è stato ospite a Verissimo, su Canale Cinque, proprio per sponsorizzare il film. La questione è stata mal digerita da “Zia Mara” che ha considerato bruciata l’ospitata a Domenica In. Da qui lo “sfanc…mento”.

DavideMaggio.it ha sottolineato che l’ospitata di Domenica In non è saltata per qualche imprevisto dell’ultima ora, ma per il semplice motivo che la Venier, vista la presenza di Bortuzzo a Verissimo nel corso della puntata trasmessa sabato 7 maggio, ritiene che ormai il lancio relativo a “Rinascere” non sia più stimolante e che non ci sia più alcuna esclusiva da promuovere. Morale della favola? Manuel e suo papà Franco non metteranno piede nello studio del programma festivo pomeridiano della rete ammiraglia Rai.

Verissimo scippa l’ospitata a Domenica In, Mara Venier non gradisce

In effetti il ragionamento di “Zia Mara” non è assolutamente campato in aria: Verissimo ha un target simile a quello di Domenica In. Altrimenti detto, il pubblico che segue Silvia Toffanin, per una buona parte, è il medesimo che guarda la trasmissione timonata dalla Venier. Riproporre lo stesso ospite (parlando dello stesso argomento) che ha avuto Verissimo il giorno prima, per Domenica In, non sarebbe stato per nulla esaltante, per usare un eufemismo.

C’è anche profumo di beffa: “Rinascere” andrà in onda su Rai Uno, vale a dire la stessa rete di Domenica In. Quindi? Quindi sarebbe stato auspicabile che l’ospitata esclusiva per promuovere il film venisse organizzata prima sul canale della tv di stato e poi, eventualmente, sulle reti della concorrenza. Invece è avvenuto il contrario: e “Zia Mara” non ha per nulla gradito.