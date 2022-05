Caterina Balivo annuncia il ritorno in tv con uno show tutto suo: addio Rai

La pausa che Caterina Balivo si è presa dalla tv volge al termine. La conduttrice campana, nelle scorse ore, ha annunciato che sarà nuovamente protagonista sul piccolo schermo, a breve, con un programma tutto suo. In verità l’ex timoniera di Detto Fatto e Vieni da Me non è stata del tutto con le mani in mano in questi due anni di ‘latitanza’, avendo deciso di accogliere l’offerta di Milly Carlucci che l’ha voluta come giurata nel talent show Il Cantante Mascherato. Comunque un ruolo marginale per chi, come lei, ha maturato esperienze alla guida di trasmissioni quotate. Ora Caterina è pronta a rimettersi in gioco con un progetto cucito su misura per lei. Non si tratta di una produzione Rai: la presentatrice emigrerà in quei di Sky, sul canale in chiaro della pay tv, vale a dire su Tv8.

Il ritorno in tv di Caterina Balivo: la conduttrice sbarca su Tv8

La Balivo, con un dettagliato post pubblicato su Instagram, ha spiegato ai propri fan che ha accettato di condurre “Chi vuole sposare mia mamma?”. Trattasi di un format inedito. Il titolo potrebbe ingannare: non ci sono di mezzo matrimoni e feste nuziali. Si porrà il focus sui figli e sulle figlie che nutrono il desiderio di vedere le loro mamme felici. Il fulcro del dating show sarà proprio il confronto tra i genitori e i loro frutti d’amore. Caterina ha aggiunto che il fine del programma sarà quello di stimolare situazioni positive. Infine ha aggiunto di aver accettato di rimettersi in gioco dopo aver visionato scrupolosamente il format e aver capito che era la trasmissione giusta per tornare in pista.

Caterina Balivo svela i dettagli del format “Chi vuole sposare mia mamma?”

“Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “Quando ci sarà un progetto che mi piace”. E, allora, prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8″. Così la conduttrice che ha aggiunto: “Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno, ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”. “Quando Antonella D’Errico mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi”, ha concluso la conduttrice di Aversa.

Dunque il programma andrà in onda in prime time su Tv8. Ora non resta che attendere l’annuncio della data esatta della puntata di esordio. I fan di Caterina Balivo intanto possono esultare: la loro beniamina torna in pista per davvero.