Ballando con le Stelle, Caterina Balivo concorrente? Parla la conduttrice

La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via il prossimo autunno e già in questo periodo, a distanza di mesi, si inizia a parlare dei papabili prossimi concorrenti. Qualche giorno fa è stato fatto il nome, tra gli altri, di Caterina Balivo. La conduttrice napoletana ha deciso di fare chiarezza: ecco cosa ha detto a riguardo.

Caterina Balivo non prenderà parte di Ballando con le Stelle 2022. La notizia arriva direttamente dai canali social della verace 42enne. Quest’ultima ha risposto direttamente alle voci che la vedevano in lizza per partecipare al talent show, così come riportato da Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale OGGI.

La moglie di Guido Maria Brera, nella tarda serata di ieri 18 maggio 2022, ha pubblicato una storia Instagram riprendendo la notizia della sua presunta partecipazione a Ballando. Questa, data per veritiera, è rimbalzata ovunque. La conduttrice ha apposto la parola “Falso” a caratteri cubitali attraverso una gif, scrivendo due righe a proposito. La Balivo ha bollato il tutto come “fake news”, criticando sarcasticamente il giornalista autore della notizia.

“E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”.

La Balivo, in modo scherzoso, ha così smentito categoricamente le voci. A quanto pare quindi i telespettatori non vedranno la napoletana cimentarsi con la danza all’interno dello show del sabato sera di Milly Carlucci. La notizia diffusa da OGGI sembrava avere un fondo di verità in quanto la 42enne ha già partecipato ad un programma della bionda conduttrice, Il Cantante Mascherato.

Ballando con le Stelle 17 dovrebbe partire i primi di ottobre 2022. Tra i nomi dei papabili concorrenti figura Paola Barale, che sarebbe in pole position. Qualche giorno fa si è anche parlato della possibile presenza a Ballando di Barbara d’Urso, tradizionale volto Mediaset. Si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci. Quale indizio ha fatto pensare ciò? Oltre all’intenzione di Milly, mai nascosta, di avere Barbarella nel suo show la presenza, al compleanno di quest’ultima, del ballerino Vito Coppola. Quest’ultimo, l’anno scorso, si è aggiudicato la vittoria in coppia con Arisa. Non resta che attendere che vengano annunciati ufficialmente i nomi dei prossimi provetti ballerini.