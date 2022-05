“Barbara d’Urso verso Ballando con le Stelle 2022”

Il futuro di Barbara d’Urso in tv? Imprevedibile e… scintillante! Di recente si era parlato di un addio della conduttrice napoletana a Mediaset ma la diretta interessata ha assicurato che il suo contratto, in scadenza a dicembre 2022, sarà presto rinnovato dall’azienda per la quale lavora ormai da tempo. Carmelita resterà dunque un’altra stagione a Pomeriggio 5 ma non si escludono apparizioni in Rai.

Come fa sapere Bubinoblog, infatti, molto probabilmente il nuovo accordo di Barbara d’Urso con l’azienda di Cologno Monzese non sarà in esclusiva. Questo significa che la 65enne sarà libera di poter apparire anche su altre reti. E qui entra in gioco Milly Carlucci…da tempo la presentatrice Rai sogna di avere la collega come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.

Una proposta che piace molto pure alla d’Urso – fin da bambina una grande amante della danza – ma che è sempre stata costretta a rifiutare sia a causa dell’esclusiva con Mediaset sia per via dei numerosi impegni di lavoro. Ora però che si ritrova alla guida di una sola trasmissione – ad oggi è incerta una nuova edizione de La Pupa e il Secchione – e non ci sono più vincoli contrattuali la strada sembrerebbe spianata.

A far riflettere poi la presenza di Vito Coppola, ballerino di Ballando con le Stelle, all’ultima festa di compleanno di Barbara d’Urso. Il coreografo di Eboli è stato invitato insieme alla fidanzata Arisa, da anni grande amica di Barbarella. Insomma tutto è possibile. Di sicuro appare più improbabile un coinvolgimento totale della d’Urso nel varietà di Rai Uno. È chiaro che potrebbe fare la ballerina per una notte ma non di certo la concorrente.

Tutto su Ballando con le Stelle 2022

Salvo cambiamenti dell’ultima ora Ballando con le Stelle dovrebbe partire su Rai Uno il prossimo sabato 8 ottobre. In questo periodo Milly Carlucci è alle prese con il cast della nuova edizione. In rete sono già trapelati i nomi dei primi papabili concorrenti: Paola Barale, Mara Venier, Carol Alt, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni.