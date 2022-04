Ballando con le Stelle 2022: data di inizio e il nome del primo concorrente

Ballando con le Stelle è stato confermato nella prossima stagione televisiva di Rai Uno. Giunto alla sua diciassettesima edizione il varietà di Milly Carlucci è ormai un format cult per l’azienda radio televisiva. Bubino blog ha svelato quando il programma tornerà in onda dopo la vittoria di Arisa e Vito Coppola dello scorso dicembre. A quanto pare la prima puntata dello show è stata fissata al prossimo sabato 8 ottobre.

Dieci le puntate previste per Ballando con le Stelle 2022, ormai garanzia di successo per la Rai: come fa sapere il blog televisivo l’ultima edizione ha segnato un +51% in termini di ascolto medio e +63% in termini di visualizzazioni. Il core business di Ballando sono il pubblico femminile con il 42% sopra i 65 anni e 22% nei 45-64 anni e il pubblico ad alto reddito (22%).

I papabili concorrenti di Ballando con le Stelle 2022

Affianco a Milly Carlucci è confermato Paolo Belli mentre non ci dovrebbero essere sorprese nella giuria di Ballando con le Stelle. Ad alzare le palette dovrebbero tornare Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. E il cast? Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv pare che vedremo in pista Paola Barale.

Da diversi anni Milly Carlucci prova ad avere la bionda showgirl nel suo programma ma pare che solo ora, dopo un lungo tira e molla, sia finalmente riuscita a raggiungere il suo scopo. Per Paola Barale si tratterebbe di un ritorno in grande stile in tv. L’ex compagna di Raz Degan è da tempo lontana dal piccolo schermo.

Ad eccezione dell’ultima intervista a Belve di Francesca Fagnani, la 54enne si è dedicata negli ultimi anni principalmente al teatro. La Barale ha rifiutato le varie proposte ai reality show: nel 2015 ha però partecipato a Pechino Express.

L’ultima esperienza televisiva risale al 2016, quando Paola ha condotto Flight 616 su Italia Uno. Prima ancora ha lavorato a Mission, La terra dei cuochi, Mistero e La Pupa e il Secchione.

Nel 2017 la soubrette è stata guest star dell’Isola dei Famosi, dove ha spronato Raz Degan che ha poi vinto. Per qualche giorno la Barale è volata in Honduras e molti sognavano un ritorno di fiamma all’interno del reality show che però non è mai avvenuto.