Dramma Costacurta, coppie al capolinea e parti ‘vip’: news della settimana

Alessandro ‘Billy’ Costacurta sta affrontando un momento difficile. Il marito di Martina Colombari, venerdì 23 luglio, ha appreso della morte di sua madre Margherita. L’87enne originaria di Varese si è schiantata con la sua automobile, un’utilitaria, perdendo la vita. Si crede che la donna sia stata colta da un malore mentre era alla guida.

Grave lutto anche per l’attrice Alessandra Mastronardi: sua cugina Valentina è deceduta a 32 anni, scomparsa a causa di una sclerodermia. Una malattia contro la quale la giovane combatteva da anni. L’attrice, via social, ha detto di essere “devastata” dalla morte della parente.

Lutto pure a Tu Si Que Vales: nei giorni scorsi Nerina Pieroni, la pianista rivelazione del talent show di Canale, è morta a 81 anni. Con la sua performance lo scorso ottobre aveva stregato Maria De Filippi & Co. La donna viveva in una casa di riposo a Savigliano.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori: venerdì 23 luglio 2021 è nato Tommaso. Il calciatore e la giovane neo mamma non sono più una coppia. Il caso ha fatto parecchio rumore anche su quotidiani e magazine. Pochi giorni fa Sara ha accusato l’atleta di averla completamente abbandonata durante la gravidanza. E ora?

Neo genitori anche l’ex tronista e oggi attrice Flora Canto ed Enrico Brignano che hanno accolto Niccolò. Flora ha partorito con un cesareo programmato. Ora non resta che celebrare le nozze: appena il Covid darà tregua arriveranno i fiori d’arancio.

Arisa è tornata single: con Andrea Di Carlo la love story è di nuovo giunta al capolinea. Ormai, tra tira e molla infiniti, ripetuti e sbandierati sui social pare di assistere a una sorta di Beautiful 2.0 in salsa tutta italiana.

Altra delusione sentimentale è quella che riguarda Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha avuto un’altra doccia fredda: la relazione con Dario Socci, di professione pugile, non c’è più. Lei stessa lo ha comunicato via social: “Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”.

Amore a gonfie vele invece per Albano e Loredana Lecciso che hanno festeggiato 21 anni d’amore, senza risparmiare delle frecciatine, anzi frecciatone, a Romina Power.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ai ferri corti? Assolutamente no, parola del figlio di Alba Parietti.

Uomini e Donne avrà una tronista trans: per la vicenda si è scomodata addirittura la senatrice Monica Cirinnà che ha elogiato Maria De Filippi per le scelte coraggiose televisive di cui spesso è protagonista.

Tv: Simona Ventura al lavoro con uno dei figli di Barbara d’Urso (Emanuele Berardi) la quale, come è noto, non ha rapporti idilliaci con la ‘Tigre di Chivasso’. SuperSimo ha speso parole a miele per Emanuele.