GF Vip Oppini e Zorzi ai ferri corti? Parla Francesco, come stanno le cose

Da settimane si rincorrono i rumors che vorrebbero Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ai ferri corti. Il figlio di Alba Parietti e l’influencer milanese hanno allacciato una profonda amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip (quinta edizione). Addirittura, nel corso del reality, Tommy ha confessato di essersi innamorato dell’amico. Un sentimento inevitabilmente non ricambiato, visto che Oppini ha dichiarato a più riprese di essere etero. Tuttavia la situazione che è venuta a crearsi non ha minato il rapporto tra i due che, dopo essersi parlati e confrontati, hanno ulteriormente fortificato il loro legame. E poi? E poi il GF Vip si è concluso, gli impegni sono stati molti per entrambi e il tempo di vedersi è stato sempre meno…

Ed è proprio il fatto che Zorzi e Francesco non sono più apparsi pubblicamente assieme che ha spinto qualcuno a diffondere la notizia di una presunta lite. La voce è rimbalzata qua e là, ‘ingrossandosi’ sempre più. Quindi? Come stanno le cose? Davvero i due amici sono giunti ai ferri corti? La questione, nelle scorse ore, è stata affrontata da Oppini, che, conversando con un fan su Instagram, ha smentito categoricamente che abbia avuto a che dire con il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

“Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?”, ha domandato un utente, stimolando la replica del telecronista: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.

Nessuna frizione quindi. Certo è che chi pensava di vedere Zorzi e Oppini sempre insieme dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia è rimasto con l’amaro in bocca. D’altra parte coloro che hanno fatto un simile ragionamento non hanno fatto i conti con la realtà. Francesco è in procinto di andare a convivere con l’amatissima fidanzata Cristina, oltre a essere impegnato su più fronti dal punto di vista professionale; Zorzi è stato subissato dagli impegni televisivi una volta finito il reality più spiato d’Italia. Inoltre si è fidanzato con Tommaso Stanzani.

Insomma, non è che Oppini e Zorzi non si vogliano vedere per motivi oscuri e per liti arcane avvenute. Semplicemente, come capita a molti, ci sono periodi della vita in cui manca il tempo. Tutto qui, facile facile!