Tommaso Zorzi fa chiarezza su Oppini: la verità sul rapporto oggi

Nei giorni scorsi si è parlato di amicizia interrotta, o in bilico, o in pericolo: ieri il vincitore del GF Vip 5 è intervenuto sul gossip

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? In questi giorni i fan dei due amici hanno discusso e manifestato la loro preoccupazione sui social. Soprattutto su Twitter dove l’hashtag #tzvip non è ancora sparito. Nato in segno di protesta verso il Grande Fratello Vip, e spesso più usato dell’hashtag ufficiale #gfvip durante le puntate, il #tzvip è ancora vivo e vegeto. I fan si ritrovano su Twitter per commentare ciò che succede a Zorzi, e intorno a Zorzi. Così come si continuano a commentare gli ex concorrenti che erano stati “ammessi” in questo club esclusivo, ovvero Francesco Oppini, Stefania Orlando e Andrea Zelletta prima di tutti. Ma anche altri come Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò alla fine avevano conquistato il #tzvip.

I protagonisti dei tweet degli ultimi giorni però sono stati Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, perché c’è stata una voce di crisi nella loro amicizia. Si è parlato di un rapporto interrotto, di due ex amici ai ferri corti e di gelo totale fra loro. Finalmente i fan hanno avuto modo di ottenere una risposta da parte di uno dei due diretti interessati, che fino a ieri non avevano ancora commentato sui social il gossip. Tommaso ieri ha fatto una diretta su Instagram e ha risposto alle domande dei fan.

Probabilmente non voleva rispondere a domande sulla sua vita privata, ma scambiare quattro chiacchiere in generale con chi lo segue da tempo o dal GF Vip. Si intuisce dalla risposta su Francesco Oppini, in cui non ha mancato di specificare che non aveva piacere a parlare di argomenti simili. Nonostante ciò, Zorzi ha smentito di aver litigato con Oppini:

“Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”

Queste le parole riprese da più fan su Twitter e che continuano a echeggiare sul social dei cinguettii. I fan non possono che gioire di questa smentita, anche se in realtà pochi avevano creduto a una lite fra i due. Allo stesso tempo però a tanti manca vedere Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme su Instagram o agli eventi, ma evidentemente non c’è stato modo negli ultimi tempi.

