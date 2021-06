Zorzi e Oppini ai ferri corti? Distanza e feeling scomparso, il retroscena

Cosa sta accadendo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Sembra essere calato il gelo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nella Casa più spiata d’Italia è nata una grandissima amicizia. Ora, però, pare ci sia aria di crisi tra i due amici. I fan, in queste settimane, hanno notato che entrambi non condividono più immagini o video che li ritraggono insieme. Ad allertare ancora di più i loro seguaci ci pensa un video condiviso da Whoopsee. Scendendo nel dettaglio, il portale fa notare la distanza che ci sarebbe stata tra loro durante la serata di ieri.

Zorzi e Oppini si trovavano nel nuovo ristorante Cera di Stefano Corti, fidanzato di Bianca Atzei. Non erano gli unici a essere presenti nel locale, inaugurato due giorni fa. Infatti, nel video è possibile notare la presenza di altri volti, come Giulia Salemi e Andrea Damante. Ad attirare l’attenzione è l’assenza di complicità tra Tommaso e Francesco. Pare che i due ex gieffini abbiano trascorso questa serata “lontani l’uno dall’altro”. È arrivata la rottura per l’affiatato duo nato nella Casa di Cinecittà?

Durante l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, hanno fatto emozionare i telespettatori. Dopo pochissimo tempo, è nata un’intesa che è riuscita a conquistare il pubblico, che ha continuato a tifare per loro. Il legame era talmente forte che da parte di Tommaso è nato poi un sentimento che pare andasse oltre l’amicizia. Quando le luci dei riflettori si sono spente, Zorzi e Oppini hanno continuato a condividere i loro momenti sui social, cosa che non sta più accadendo ormai da qualche tempo.

Il figlio di Alba Parietti, fidanzato dal 2018 con Cristina, ha sostenuto e appoggiato Tommaso durante le sue esperienze da opinionista all’Isola dei Famosi 2021 e da conduttore ne Il Punto Z. Dopo di che, sul loro rapporto è calato il silenzio. Nel video della serata di ieri, i due non appaiono mai insieme. Eppure, dato il legame nato nella Casa, avrebbero dovuto interagire.

Di fronte a queste immagini, molti fan si sono mostrati abbastanza infelici. Tanti altri, invece, si dicono ancora convinti del fatto che tra loro non ci sia il gelo. Ad esempio, un utente scrive: “Un estratto di 60 secondi dovrebbe essere indicativo di una serata di alcune ore o di un rapporto di amicizia?”. Qualcun’altro fa notare che essere amici non significa mostrarsi complici nei luoghi pubblici.

Ora non resta che attendere una conferma o una smentita da parte di Tommaso o di Oppini. Entrambi hanno modo di rispondere alla curiosità dei fan, che in queste ore si è fatta più rumorosa, attraverso i loro rispettivi account social.