Simona Ventura parla del figlio di Barbara d’Urso: “Si chiama meritocrazia”

Sabato 24 luglio Simona Ventura torna in tv con Discovering Simo, la seconda stagione del suo programma. La serie è già cominciata su Discovery+ con tanti amici e grandi novità. Questa edizione si presenta diversa dal punto di vista produttivo e del montaggio. La realizzazione è stata fatta in collaborazione con l’ente di promozione turistica Apt Servizi Emilia Romagna. La trasmissione sarà ambientata in questa regione e la conduttrice mostrerà le tradizioni e le bellezze locali. Un aspetto curioso, che ha portato a non poche polemiche sui social, è il fatto che tra i soci produttori vi è il figlio di Barbara d’Urso. Emanuele Berardi fa parte della società Addictive Ideas, giovane casa di produzione.

Come è noto, i rapporti tra Simona Ventura e Barbara d’Urso non sono mai stati idilliaci. Negli anni, infatti, abbiamo assistito a frecciate e a citazioni mancate nei programmi condotti. Dubitiamo che la collaborazione con il figlio della d’Urso possa cambiare i loro rapporti, ma Simona Ventura ha voluto replicare alle critiche.

Proprio sui social, la conduttrice ha rotto il silenzio sostenendo che Emanuele Berardi è un giovane professionista molto capace che gode di tuta la sua stima. Inoltre ha aggiunto che anche i cosiddetti “figli di” hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare:

“Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare”

Tra gli ospiti della seconda stagione di Discovering Simo di Simona Ventura vi saranno Mirko Casadei, figlio di Raoul Casadei morto per Covid-19 qualche mese fa; Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco; Gene Gnocchi, Gianluca Pagliuca e il cantante Alessandro Ristori.

Simona Ventura con Paola Perego su Rai2: l’ennesima operazione di rilancio

Una volta terminato l’impegno con Discovery, Simona Ventura torna su Rai2 con Paola Perego. “Crederci sempre, arrendersi mai“, è sempre stato il motto di Super Simo. Per entrambe si tratta dell’ennesima operazione di rilancio della carriera. La Ventura ha compiuto alcune scelte sbagliate, anche se ha avuto il coraggio di sperimentare. La Perego, invece, non è riuscita a legare il suo nome ad un titolo di successo e duraturo. Il loro programma andrà in onda dalle 11 alle 13 ogni domenica sul secondo canale della Tv di Stato e si chiamerà Citofonare Rai2.