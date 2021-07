Simona Ventura torna in tv, in affari col figlio della rivale Barbara d’Urso

Manca poco al ritorno di Simona Ventura su Real Time con la seconda stagione del programma Discovering Simo. Tra le tante novità, c’è qualcosa che è subito saltato all’occhio dei più attenti, che riguarda non tanto il format in se ma il suo ‘dietro le quinte’.

Anche nella seconda edizione di Discovering Simo, l’ex moglie di Stefano Bettarini torna a ricoprire contemporaneamente i ruoli di conduttrice, autrice e produttrice. Quest’anno però alla sua casa di produzione se ne affiancherà un’altra, l’Addictive Ideas.

Fin qui niente di strano direte. Ma i meglio informati ci fanno sapere che tra i fondatori di questa nuova casa di produzione c’è anche Emanuele Berardi. Forse non tutti sanno che quest’ultimo è niente poco di meno che il figlio della popolare conduttrice televisiva in quota Mediaset, Barbara d’Urso.

Perché dovrebbe essere quantomeno curioso tutto ciò? Stando ai rumors ed al gossip che ha sempre serpeggiato in rete, i rapporti tra Super Simo e la conduttrice di Pomeriggio Cinque non sono mai stati idilliaci. Nel corso degli anni, infatti, non sono mancate frecciatine. Ma anche eclatanti mancate citazioni.

Come ha saggiamente sottolineato il portale davidemaggio.it sul punto, non sembra proprio che questa possa essere certo l’occasione per far cambiare le cose tra le due showgirl. Emanuele Berardi ha sempre avuto una completa autonomia professionale rispetto alla celebre madre.

Inoltre, la presenza di altri soci nella giovane casa di produzione, garantirebbe una maggiore distanza da eventuali conseguenze di gossip – o presunti tali – che hanno visto come protagoniste negli anni Barbara e Simona. La Addictive Ideas nasce nel 2018 e nel giro di qualche anno ha già prodotto diversi prodotti cinematografici. Ma anche documentari e spot.

La nuova stagione di Discovering Simo sembra si sia rifatta il look. Sono tanti i cambiamenti apportati. Uno fra tutti anche la collaborazione con l’Azienda di promozione turistica dell’Emilia Romagna. Questa è la ragione per cui il programma sarà interamente girato nella terra che ha dato i natali alla celebre conduttrice.

Tra gli ospiti della seconda stagione anche Mirko Casadei (figlio del celebre Raoul), Rosa Fanti, Gene Gnocchi ed ancora Gianluca Pagliuca e Alessandro Ristori. La messa in onda è quindi dal 24 luglio, ogni sabato alle 15,40 su Canale 31. Le puntate in totale saranno in tutto 6.