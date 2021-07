Billy Costacurta, dramma: morta la madre in un incidente stradale

Dramma per Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex giocatore e bandiera del Milan: poche ore fa, sua madre, Margherita Beccegato, è rimasta vittima di un incidente stradale fatale, morendo sul colpo. La donna si è spenta a 87 anni. Come riferisce l’Ansa, la tragedia si è consumata nel comune di Cavaria Con Premezzo (Varese): da una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo della vettura, che è andata a sbattere contro una recinzione in modo violento e frontalmente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Busto Arsizio (Varese), il 118 e la Polizia Locale, ma per l’anziana signora non c’è stato scampo. Ora il caso sarà oggetto di tutti gli accertamenti relativi a simili situazioni.

Per il momento sia Costacurta sia la moglie Martina Colombari non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su quanto accaduto a Margherita. Da sempre la coppia è riservatissima sulla sua vita privata. In un momento di simile dolore lo sarà ancor più.

Solo poche settimane fa la famiglia Costacurta-Colombari ha affrontato un’altra questione familiare delicata. Il figlio Achille Costacurta, 16 anni, via social si è mostrato durante un ricovero all’ospedale di Parma. Tramite delle Stories pubblicate su Instagram, il giovane ha sostenuto di essere stato picchiato da dei poliziotti che gli avrebbero perforato un timpano. Il ragazzo ha inoltre affermato che dopo le percosse ricevute si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.

“Dovrò operarmi solo per averli chiamati ‘sbirrazzi’. Basta abuso di potere”, chiosava Achille rendendo la sua versione dei fatti. Sulla vicenda mamma Martina e papà Billy non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, preferendo gestire privatamente la questione.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, un amore solido

Martina Colombari, prima di allacciare la relazione con l’ex calciatore del Milan, è stata fidanzata con il campione di sci Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente a Costacurta, con il quale si è sposata il 16 giugno del 2004 e dal quale ha avuto il figlio Achille. La coppia è solida e affiatata, come ha recentemente spiegato la stessa Colombari chiacchierando con il quotidiano romano Il Messaggero.