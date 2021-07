Alessandra Mastronardi, grave lutto: la cugina è morta a 32 anni

By

Grave lutto per Alessandra Mastronardi. L’interprete de L’Allieva e tante altre fiction di successo ha perso l’adorata cugina Valentina all’età di 32 anni. L’attrice l’ha raccontato su Instagram, dove ha condiviso un lungo post per omaggiare la ragazza, scomparsa a causa di una sclerodermia. Una malattia contro la quale la giovane combatteva da anni.

I funerali si sono svolti giovedì 22 luglio nella parrocchia di San Nicola a Giugliano, località nei pressi di Napoli (Alessandra Mastronardi è originaria della Campania ma è cresciuta a Roma). Don Raffaele Grimaldi, parroco di San Nicola, ha ricordato Valentina come una ragazza ricca di fede che da anni e con grande pazienza portava il duro peso della Croce. La famiglia di Valentina e Alessandra è molto religiosa.

Che cos’è la sclerodermia

La sclerodermia è una malattia autoimmune caratterizzata da un ispessimento cutaneo, presente in zone più o meno ampie del corpo, causato dall’accumulo di tessuto connettivo fibroso. È possibile anche il coinvolgimento di organi interni. Si distinguono, infatti, due forme di sclerodermia: quella localizzata, che colpisce solo la pelle e quella sistemica che può colpire anche gli organi.

Valentina, la cugina di Alessandra Mastronardi, combatteva con questa malattia autoimmune dall’età dell’adolescenza. Una lunga battaglia che le ha tolto la vita a 32 anni.

Il supporto di Ross McCall

Il post di Alessandra Mastronardi su Instagram ha ottenuto parecchi like e commenti di vicinanza. Tra i tanti quelli di colleghe famose come Antonia Liskova e Elena Sofia Ricci, che sul set hanno instaurato un bel legame con l’ex star dei Cesaroni. Il messaggio è stato poi condiviso da Gabriella, la sorella minore di Alessandra che lavora come ufficio stampa a Mediaset.

Non è mancato il sostegno di Ross McCall, il fidanzato e promesso sposo di Alessandra Mastronardi. L’attore scozzese ha lasciato un messaggio alla futura moglie, sottolineando tutta la sua dolcezza e sincerità. Le nozze tra i due interpreti dovrebbe celebrarsi nel 2022.

La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso febbraio durante il 35esimo compleanno di Alessandra Mastronardi, che oggi si divide tra l’Italia e Londra.