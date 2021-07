Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta genitori: è nato il loro figlio, la situazione

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori nelle scorse ore: la ragazza ha dato alla luce il figlio che è stato chiamato Tommaso, come rende noto l’Ansa. Il calciatore avrebbe dovuto allenarsi con la Roma di José Mourinho nella mattinata odierna, ma tramite un permesso concordato con la società giallorossa, proprio per via della nascita del bebè, non ha preso parte alla seduta andando a trovare il neonato e l’ex fidanzata. Tornerà a Trigoria nel pomeriggio per riprendere gli allenamenti. Nel frattempo ha postato le prime foto da padre, riprendendo la manina del piccino e se stesso con il bimbo tra le braccia:

I riflettori sulla gravidanza e il parto di Sara si sono riaccesi nei giorni scorsi, dopo che la ragazza, rimasta in silenzio per mesi, cioè per tutta la dolce attesa, ha pubblicato via social un messaggio fiume. Nella fattispecie ha chiarito dal suo punto di vista come stanno le cose con l’ex compagno. Si ricorda che Zaniolo ha lasciato Sara mentre era incinta, venendo poi chiacchierato ampiamente dal gossip del Bel Paese che gli ha attribuito diversi flirt, tra cui spiccano quelli con due donne celebri (l’influencer Chiara Nasti e la modella Madalina Ghenea).

Sara Scaperrotta: “Nicolò ha alzato un muro”

Tornando allo sfogo di Sara, la donna ha dichiarato senza troppo girarci attorno di essere stata lasciata completamente sola per tutta la gravidanza, affermando di non aver ricevuto alcun supporto dall’ex fidanzato, accusato persino di aver tagliato ogni contatto con lei. Scaperrotta ha detto si essere addirittura stata bloccata telefonicamente dal calciatore giallorosso, parlando di muro comunicativo impenetrabile.

La neo mamma, nella sua corposa confessione, ha anche puntualizzato che Tommaso è stato un frutto d’amore voluto da entrambi, “cercato e desiderato”. Qualcosa però poi è cambiato nella relazione, ha specificato sempre la Scaperrotta. Quindi ha aggiunto di essersi ritrovata a percorrere il sentiero della genitorialità da sola, senza ricevere supporto in niente in riferimento a Nicolò.

Zaniolo, a sua volta, mesi fa, quando scoppiò il caso, aveva spiegato pubblicamente di non sentirsi pronto a portare avanti una relazione e formare una famiglia. Allo stesso tempo aveva garantito che si sarebbe assunto tutte le responsabilità che comporta la paternità. Ora ci siamo, Tommaso è nato!

Sara Scaperrotta, il discorso a Zaniolo prima della nascita di Tommaso

Di seguito le parole integrali del post con cui Sara ha rotto il silenzio circa i suoi rapporti con Zaniolo: