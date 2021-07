Arisa è tornata single: ormai la storia con Di Carlo è una sorta di Beautiful

Arisa, 38 anni, e Andrea Di Carlo, 45, si sono lasciati di nuovo. Lo assicura il magazine Oggi che parla di un rapporto che è ripiombato in una crisi senza soluzioni, nonostante sia rimasto del forte affetto tra i due. La notizia trova conferma anche sui social: spulciando il profilo Instagram dell’agente e della cantante si nota che non c’è più il ‘segui’ reciproco. Una vicenda sentimentale che è ormai diventata una vera e propria soap opera. Una sorta di Beautiful in salsa estiva italiana, in cui non si contano più i tira e molla. Alla luce dei precedenti, non ci sarebbe da sorprendersi se tra qualche giorno l’ex coppia riapparisse di nuovo assieme oppure ricominciasse a spedirsi qualche dedica romantica.

I primi scricchiolii ‘d’amore’ sono cominciati qualche mese fa, quando Rosalba Pippa, vero nome di Arisa, si è presentata nello studio di Domenica In, conversando con Mara Venier. All’epoca non menzionò Di Carlo, il quale, sentendosi non preso sufficientemente in considerazione, si adirò non poco. Risultato? Si lasciarono. A distanza di poco tempo ricucirono e riapparvero insieme.

Sono seguiti altri strappi e altre ricuciture, tutto nel giro di qualche settimana e spesso condito da frecciatine social. Dalla serie: i panni sporchi ‘non’ si lavano in casa. Si giunge così agli ultimi giorni: a inizio luglio l’agente, sempre via Instagram (altrimenti che gusto c’è se non si mette al corrente tutti della situazione?), faceva sapere di aver ripreso a corteggiare la cantante. Le avances furono premiate. Fu Rosalba a farlo trapelare, naturalmente sulla piazza virtuale social. “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”, scriveva l’artista, taggando Di Carlo.

E pensare che prima che iniziasse tutto il can can con la suddetta intervista della cantante a Domenica In si parlava persino di matrimonio tra Andrea e Arisa. Qualcuno sussurrò addirittura che di lì a poco sarebbero cominciati i preparativi per l’evento nuziale e che era già stata stabilita la data in cui sarebbero giunti i fiori d’arancio. Evidentemente all’orizzonte non c’erano né i preparativi né la data. Adesso un altro stop, forse quello definitivo. Forse…