Albano e Lecciso: “Perché non ci sposiamo. Con Romina è scesa la notte”

Albano Carrisi e Loredana Lecciso festeggiano 21 anni d’amore rilasciando una corposa intervista di coppia al magazine Oggi e raccontandosi come non accadeva da parecchi mesi. Nel corso della chiacchierata non sono nemmeno mancate frecciatine salate della showgirl dirette a Romina Power. Anche il cantante 78enne ha parlato dell’ex moglie, specificando che ormai “è scesa la notte” e che quindi è insensato credere che ci possa essere un ritorno di fiamma. Anche perché, se qualcuno non lo avesse capito, precisano sia Carrisi sia la Lecciso, loro sono una coppia solida e affiatata, che si sono lasciati alle spalle i momenti bui tornando più forti di prima.

“I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più”. Così Loredana che aggiunge: “Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”.

Le fa eco Albano che puntualizza che per lui e per la compagna il “senso della famiglia è imprescindibile”. Inoltre rimarca che Entrambi lo hanno “fortissimo”. Dunque è nel valore familiare che hanno trovato un profondo punto di contatto: “Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati”, spiega ancora Carrisi.

Albano e Loredana Lecciso parlano di Romina Power

Capitolo Romina Power: su tal fronte il gossip non dorme mai e qualche volta pare pure azzeccarci. Non tanto sul ritorno in love, che si è ormai capito che ‘non s’ha da fare’. Quanto piuttosto sulle frizioni tra la statunitense e Loredana. “Nel 1996 ha scelto la sua vita – ricorda l’artista pugliese -. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”.

La Lecciso, che non nomina Romina – ma pare proprio far riferimento a lei -, sottolinea: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.

Fatto sta che tra alti e bassi, qualche malumore e qualche ‘intrusione’ esterna, Loredana e Albano hanno fatto un lungo pezzo di vita uno accanto all’altra. 21 anni, mica pochi. “Mi ha colpito il suo carisma”, ricorda lei, rimembrando quando conobbe il compagno più di due decadi fa. “Mi innamorai prima della sua famiglia che di lei”, il pensiero di Carrisi in relazione alla nascita della love story.

Albano e Loredana Lecciso, nessun matrimonio in vista: la coppia spiega perché non ha intenzione di sposarsi

E le nozze? Diversi sussurri della cronaca rosa mormorano che stavolta possa davvero esserci la fumata bianca. C’è qualcosa di vero in tali indiscrezioni oppure no? “Il nostro matrimonio è mentale”, chiosa Albano. Loredana si allinea a lui e spiega perché l’ipotesi dei fiori d’arancio ormai non è più presa in considerazione nel rapporto: “Con l’età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno”.

“Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me”, conclude la Lecciso. Chi pensava in una cerimonia nuziale imminente resterà con l’amaro in bocca.