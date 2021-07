Nuovo gossip sulla vita della famiglia allargata Carrisi a Cellino San Marco: il motivo per cui la cantante avrebbe deciso di andare via

Romina Power ha lasciato la tenuta di Albano a Cellino San Marco per tensioni con Loredana Lecciso, o almeno questo si legge su Nuovo. La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha spifferato che il clima alla tenuta non era dei migliori, per questo la Power avrebbe deciso di andare via. Il condizionale è d’obbligo, visto che si tratta di voci giunte da persone informate sui fatti. Ma potrebbero non essere informati bene, dunque meglio non dare tutto per certo. Qualche giorno fa a Oggi è un altro giorno Romina aveva raccontato a Serena Bortone di aver affittato un trullo in Puglia per rilassarsi nella natura.

Oggi il settimanale ha riportato però un retroscena decisamente clamoroso sul perché Romina Power ha lasciato la tenuta di Albano. Secondo questa fonte, infatti, pare ci fosse un clima piuttosto pesante a Cellino in questa famiglia allargata, soprattutto per delle tensioni tra Romina Power e Loredana Lecciso. Per questo la Power avrebbe scelto di vivere altrove:

“L’informatrice racconta di un clima pesante, con Loredana Lecciso e Romina Power nervose. Quindi la soluzione più logica era quella di un allontanamento volontario di Romina”

Questa l’indiscrezione lanciata dalle pagine della rivista di Signoretti, ma non è ancora tutto. Romina si sarebbe sentita di troppo nella tenuta a causa dei rapporti tesi con la Lecciso, per questo avrebbe deciso di andare a vivere in un trullo. Anzi, forse dovremmo dire di rifugiarsi in un trullo, se il clima teso e nervoso corrispondesse a verità. Romina aveva bisogno di un posto in cui stare serena e tranquilla, soprattutto di liberarsi di quella sensazione di sentirsi di troppo. In effetti si è sempre mormorato di un rapporto molto teso tra le due donne. Insomma, è come se non fossero mai riuscite a trovare un modo per andare d’accordo e far parte entrambe della vita di Albano. Il sogno della famiglia allargata pare essere svanito, però.

Romina Power avrebbe scelto di sua volontà di andare via dalla tenuta di Albano e questo avrebbe rasserenato la Lecciso. Nuovo ha raggiunto telefonicamente Loredana per un commento sulla vicenda. Quando le hanno detto che Albano ha rivelato che Romina vive in un trullo al momento, lei ha risposto: “Se l’ha detto Al Bano, è vero: lui non dice mai bugie”.