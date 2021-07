Paola Caruso di nuovo single: è ufficialmente finita con Dario, il motivo

Paola Caruso è di nuovo single: la sua storia con Dario Socci è finita. A dare l’annuncio ufficiale sulla rottura ci pensa la stessa ex Bonas di Avanti un Altro!. Con una Storia su Instagram, rivela che la relazione con il pugile è giunta al capolinea. I suoi fan più attenti avevano già notato che qualcosa non andava in quanto, come lei fa presente, da inizio giugno non ha più condiviso foto che la ritraggono insieme a lui.

Sembrava che Paola avesse ritrovato la serenità insieme allo sportivo. Ma questa estate pare non essere iniziata nel migliore dei modi, dal punto di vista sentimentale, per l’ex Bonas. Qualche settimana fa, lei stessa sul settimanale Nuovo aveva fatto sapere che stava vivendo “un momento delicato”. Per tale motivo, non se la sentiva ancora di parlare. Ed ecco che ora arriva l’annuncio.

“Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più Storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”

La storia di Paola Caruso e Dario Socci è così giunta al capolinea. Non entra nei particolari, ma fa capire qualcosa. I loro caratteri e probabilmente le rispettive aspirazioni di vita hanno fatto sì che la relazione giungesse a un punto. La loro storia è nata dopo un primo incontro a Salerno, dove la Caruso aveva un impegno lavorativo.

Il pugile, attraverso un amico, era riuscito a incontrarla. Era iniziato poi un corteggiamento, che ha portato alla nascita di una nuova relazione, di cui lei ha parlato anche nei salotti di Barbara d’Urso.

Dopo la fine del suo rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino, il cuore di Paola portava il nome di Dario. Prima di quest’ultimo, l’ex Bonas aveva anche frequentato, per un breve periodo, Moreno Merlo.

Finora, la Caruso aveva preferito non sbilanciarsi sull’attuale rapporto con Dario. Ora arriva la decisione di rendere ufficiale la fine della relazione, da parte della 36enne, che rompe così il silenzio.

Paola era rimasta davvero colpita dallo sportivo. Nonostante ciò, aveva precisato di avere paura e di aver scelto di andare con i piedi di piombo. Ha fatto fatica ad aprirsi, ma ecco che la relazione, a distanza di qualche mese da queste dichiarazioni, è giunta al capolinea.

Raccontava di sentirsi protetta e felice al suo fianco. Purtroppo non c’è il lieto fine che lei avrebbe voluto.