Paola Caruso fidanzata con Dario svela: “Ho fatto fatica ad aprirmi”

È di nuovo fidanzata Paola Caruso. Il volto tv ha finalmente ritrovato la serenità e la pace anche nella sfera sentimentale dopo la fine del rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma non ce l’hanno fatta. Si sono lasciati mentre lei era ancora incinta e, nonostante qualche contatto sporadico, Caserta avrebbe preferito non riconoscere il bambino nato dalla loro storia d’amore e conoscerlo in un secondo momento. L’uomo è stato accusato pubblicamente di avere abbandonato lei e il figlio e ha fatto sapere, all’epoca dei fatti, che avrebbe portato la vicenda in tribunale. Dopo Caserta ha avuto anche una breve frequentazione con Moreno Merlo, ma la relazione è finita male.

Adesso sembra aver ritrovato l’amore Paola Caruso, fidanzata con Dario Socci, un pugile che sul ring è conosciuto come The Italian Trouble, Il Guaio Italiano, specializzato nella categoria dei pesi welter e ha vinto parecchio. Intervistata da Nuovo Tv l’ex Bonas di Avanti un Altro ha dichiarato che si frequentano da due mesi. Le prime volte che si sono visti a Milano non è stato facile relazionarsi per via delle restrizioni del Covid-19, tra mascherine e bibite da asporto. A compiere il primo passo è stato lui su Instagram, poi ha fatto una collaborazione con un’azienda e si sono incontrati grazie a un amico:

“Ci stiamo conoscendo, sono rimasta colpita dal suo modo di fare”

A Paola piace che il suo uomo sia uno sportivo e ha dichiarato che è una persona che si è fatta sola nella vita, non abbassa mai la testa e affronta ogni osa. Dopo tutte le esperienze negative che ha avuto, ora “ho paura e ci vado con i piedi di piombo, ho fatto fatica ad aprirmi”. Per il momento Dario Socci non ha conosciuto Michelino, il figlio di Paola Caruso. Finché non sarà sicura della loro storia preferisce non compiere questo passo così importante. Per la prima volta in tutta la sua vita si sente protetta ed è felicissima, nonostante le voci di avere avuto un flirt con Luigi Favoloso. Hanno in comune lo sport: lei ha ripreso ad andare a cavallo, anche se a livello agonistico, mentre lui è campione del mondo di pugilato.

Lui vive in Messico, ma starà in Italia per un po’ e vedranno come andrà. Comunque ha un appoggio sia a Milano che a Roma, dal momento che si allena in vari posti. Non appena potrà raggiungerà Paola Caruso sul Lago Maggiore, dove vive per pranzare insieme.