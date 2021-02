Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali con Paola Caruso? La verità

Come anticipato nell’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha raccontato a Live-Non è la d’Urso due casi clamorosi di tradimento a San Valentino. Uno di questi è stato quello di Luigi Favoloso ai danni di Elena Morali. La ragazza ha svelato di aver sparso delle telecamere per tutta la casa, nella quale vive con l’ex concorrente del Grande Fratello, perché da tempo ha iniziato a sospettare qualcosa di strano. Ha messo in piedi un vero e proprio piano per capire se i suoi sospetti erano fondati. Nel video diffuso sui social, si vede Luigi entrare in casa con una misteriosa bionda.

Favoloso ha tradito Elena Morali con Paola Caruso? Proprio a Non è la d’Urso è stata ospite l’ex Bonas di Avanti un Altro che ha chiarito la sua posizione. Come spiegato da quest’ultima, sarebbe andata da lei a sua insaputa per farle una sorpresa in occasione del suo compleanno:

“Lei lo sa benissimo. Io scioccata perché noi siamo anche amiche. Poteva tranquillamente chiamarmi e chiarire. Io l’ho fatto e lei non mi ha risposto, poi quando mi hai richiamata è successo tutto il casino e quindi è normale che l’ho bloccata”

Elena ha svelato, inoltre, che ha visto dal telepass in auto movimenti frequenti verso un comune della provincia di Milano dove vive la Caruso: “Capisco l’uomo che non mi fido dall’uomo, ma non riesco a capire un’amica”.

Di recente ha preso la parola Rosi Zamboni, la quale ha sostenuto sui social di essere lei la bionda del video del presunto tradimento. Elena Morali, invece, ha fatto una relazione davvero inquietante:

“Come mai Luigi ha pagato un’altra bionda per prendersi la colpa questa settimana? Dicendo che è stata lei quando non è lei”

Nei giorni scorsi Luigi Mario Favoloso si è difeso sostenendo che era in casa per cose che non c’entrano con rapporti intimi con altre ragazze, non nascondendo di essere rimasto piuttosto colpito dal fatto di essere venuto a conoscenza delle riprese di nascosto in casa propria.

Al momento, i due sembrano non vivere più sotto lo stesso tetto, come ha ammesso l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi nel programma della d’Urso: “Non ho perdonato Luigi”.

Il tradimento dell’hotel Eufemia è finito a Live-Non è la d’Urso. Ha fatto il giro del web il video in cui un marito tradito ha scoperto per caso la moglie e l’amante a Palermo. Una scena che è diventata virale perché il tradito ha ripreso la coppia facendo una diretta su Facebook.

La padrona di casa si è occupata della coppia palermitana ospite in studio che ha annunciato di aver ricucito il loro rapporto anche per il bene dei figli.