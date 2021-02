Elena Morali: accuse, tradimenti e telecamere nascoste. Parla Favoloso

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso di nuovo al centro di un caso gossipparo. Loro stessi lo hanno innescato e divulgato, il che sta facendo storcere il naso a molti: tutto vero o tutto falso? Su questo punto si tornerà a breve. Prima i fatti: nelle scorse ore la showgirl bergamasca ha pubblicato su Instagram un video privato (qui sotto), effettuato con una telecamera posizionata dentro la sua abitazione. Il filmato, ha spiegato la Morali, risalirebbe al giorno del suo compleanno (il 28 gennaio 2021 ha compiuto 31 anni) e mostra Favoloso entrare nella dimora con una donna bionda, che non è Elena. Ignoti i motivi per cui l’ex di Scintilla abbia messo una telecamera nascosta dentro casa. Fatto sta che la Morali ha narrato di non sapere nulla del fatto che Favoloso fosse nell’appartamento con un’altra donna. Da qui la crisi sentimentale e un certo lasciar intendere che ci possa essere stato un tradimento.

Dopo che la bergamasca ha postato il suddetto materiale su Instagram, Favoloso si è difeso, dando vita a una querelle con la sua fidanzata. Il tutto naturalmente via social. Ecco la posizione di Luigi Mario sulla vicenda:

Favoloso e Morali, querelle costruita a tavolino e tutto vero?

Diversi utenti social hanno commentato quel che è accaduto. E non sono pochi a non credere alla versione dei fatti: né a quella raccontata dalla Morali né a quella narrata dall’ex di Nina Moric. Sono tantissimi infatti coloro che sono convinti che tutta la questione non sia altro che un teatrino pensato a tavolino dai diretti interessati per avere visibilità e, magari, qualche ospitata in uno dei talk di Barbara d’Urso, conduttrice che in passato ha dato ampio spazio alle ‘peripezie favolose – moralesche’.

Chissà dove sta la verità. E soprattutto chissà cosa succederà alla love story. Non è la prima volta che Luigi Mario ed Elena sono protagonisti di episodi di crisi e di scossoni di coppia alquanto rocamboleschi e sui generis. Anche nei precedenti casi il pubblico che li segue ha nutrito più di una perplessità sulla veridicità dei fatti emersi.