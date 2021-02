Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali? Le prove del presunto tradimento

A quanto pare potrebbe essere tornata un po’ di maretta tra l’ex fidanzato di Nina Moric Luigi Favoloso e la soubrette Elena Morali. Nell’arco dell’ultima ora l’influencer ha pubblicato una strana clip in cui si vede perfettamente il fidanzato mentre entra nella casa in cui abita con lei accompagnato da una bella bionda. Nel video pubblicato dalla Morali non si riconosce perfettamente chi sia colei che Luigi Favoloso ha fatto accomodare nella loro abitazione ma la soubrette ha avuto subito da dire.

In seguito alla clip infatti Elena Morali ha pubblicato anche una seconda Instagram stories. Sfondo nero e lungo testo in cui ha spiegato quello che gli occhi dei suoi followers – e anche i suoi – hanno appena visto. La soubrette, ex concorrente dell’Isola dei famosi e de La Pupa e il Secchione – di cui è in onda ora la nuova edizione su Italia 1 proprio in questi giorni – ha spiegato di essere tornata indietro fra le registrazioni della sua telecamera di casa. L’intento della Morali era il più puro ed innocente: quello di trovare una clip risalente al suo compleanno. Infatti, l’influencer voleva rivedere un video del suo amico Luca Tassinari che cantava a squarciagola durante la sua festa.

Purtroppo però oltre a reperire la divertente clip del suo amico Elena Morali ha scoperto altro. Quello di cui appunto si stava parlando precedentemente. L’ex Pupa ovviamente non ha reagito bene. Nel video registrato dalla telecamera non si capisce chi sia la donna che segue Luigi Favoloso in casa. Tuttavia, la Morali ha chiarito ai suoi followers di non essere assolutamente lei la persona ripresa nel video.

Non solo, è corsa subito alle conclusioni andando a pensare subito ad un possibile tradimento da parte del proprio fidanzato nei suoi confronti. Di sicuro non si conoscono con certezza le dinamiche dei fatti. La donna che segue Favoloso potrebbe anche semplicemente essere un’amica. La stessa Elena Morali sembra aver agito d’impulso nell’informare i suoi followers della sconvolgente scoperta.

La bionda soubrette e Luigi Favoloso erano tornati insieme da poco dopo diverse incomprensioni ed un brusco litigio che li aveva allontanati. Poi però era tornata la pace. E dopo la gaffe del video postato per sbaglio su Instagram che ritraeva senza veli Luigi Favoloso, dai social sembrava che tra i due fosse tornato il sereno. Sicuramente, a tutto c’è una spiegazione. Anche a questo spiacevole inconveniente. Si aspettano aggiornamenti.