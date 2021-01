By

Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto

Parte giovedì 21 gennaio su Italia Uno la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy. Tante le novità, a cominciare dal conduttore, Andrea Pucci, che prende il posto di Paolo Ruffini per raccontare l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani. Al centro del racconto sempre l’ironia anche se non mancheranno momenti e spunti di riflessione. Questa nuova edizione è composta in tutto da sei puntate. Confermata nei panni di madrina l’ex protagonista dello show Francesca Cipriani.

Il cast

In gioco 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 secchione.

Le pupe

Jessica Bucci, 25 anni: è nata e cresciuta ad Avezzano ma vive a Torino, dove lavora come commessa. È consapevole di essere una bella ragazza, è piuttosto vanitosa e si specchia continuamente. Ha preferito lavorare piuttosto che dedicare il suo tempo allo studio. Le domande di cultura generale non sono il suo forte.

Laura Antonelli, 19 anni: influencer e esperta di trucco di Pomezia. Ha la risata sempre pronta, adora essere al centro dell’attenzione. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”. Ha poche amiche perché, secondo lei, le ragazze sono invidiose della sua bellezza.

Linda Taddei, 20 anni di Ferrara: si è classificata al secondo posto a Miss Universo Italy nel 2019. Non ha mai letto un libro in vita sua. Preferisce la vita mondana allo studio. Lavora come modella e ha un carattere dolce e sensibile ma allo stesso tempo è molto sicura di sé.

Miryea Stabile, 22 anni di Brescia: è una ballerina e influencer. Ama il rosa e le paillettes e farsi le codine. Dietro il suo aspetto frivolo si nasconde però un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico. Secondo lei è ignorante perché soffre di memoria a breve termine.

Stephanie Bellarte, 19 anni di Pavia: lavora come modella e indossatrice e ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. È combattiva e determinata. È un grande appassionata di moda e la sua camera sembra un vero e proprio negozio di abbigliamento.

I secchioni

Alberto Bertozzi, 29 anni di Senigallia: non è laureato per scelta. È un grande appassionato di logica nonché fondatore del blog LogicaTest. Fornisce lezioni private di logica e aiuta gli aspiranti studenti di Medicina con il temuto test d’ingresso. Nel suo passato anche un’esperienza da giornalista.

Alessio Guidi, 20 anni di Prato: è uno studente di Marketing. Parla tre lingue e il suo sogno è diventare ricco. Odia l’ignoranza e chi sbaglia ripetutamente il congiuntivo. Si definisce un ragazzo molto determinato e sicuro di sé. Nonostante la giovane età si comporta da uomo navigato.

Andrea De Santis, 23enne di Castrovillari, in provincia di Cosenza, è uno studioso di Storia che vive a Firenze. È un grande appassionato di stazioni ferroviarie. I suoi unici hobby sono la lettura e lo studio: sogna di diventare un insegnante e un bibliotecario.

Luca Marini, 20enne nato e cresciuto in provincia di Ferrara. Studente di Ingegneria appassionato di danza, va fiero della sua verginità. Fino ad oggi ha dato solo un bacio a stampo. Ha scritto due libri ed è al lavoro sul terzo. Da bambino ha vinto un concorso di poesia.

Matteo Pisano, 24enne ligure piuttosto tirchio. È un ricercatore in Fisica: attualmente vive in Portogallo dove sta finendo il dottorato. Non ha addominali ed è molto fiero del suo corpo. In passato ha partecipato a La Corrida di Carlo Conti.

Le secchione

Giulia Orazi, veterinaria 27enne di Perugia. È una persona molto timida e riservata. Nel suo curriculum anche un’esperienza all’estero, in Irlanda.

Sara Hafdaoui, 24enne specializzanda in Medicina. Vive a Roma ma è originaria di Udine. Ha sofferto di bullismo da ragazzina. È una grande lettrice nonché femminista convinta.

Silvia Gandini, 28enne di Varese laureata in Scienze motorie. Lavora come fisioterapista, nutrizionista e osteopata. Non si concede vizi e sfizi, è molto dura e rigida.

I pupi

Gianluca Tornese, 28enne di Napoli. Imprenditore e influencer, ha partecipato due volte a Uomini e Donne. Prima ha provato a corteggiare Valentina Dallari, poi Nilufar Addati.

Matteo Diamante, organizzatore di eventi 31enne di Genova. Pratica molto sport, è un grande appassionato di canoa. Anche lui ha avuto una breve esperienza a Uomini e Donne.

Mattia Garufi, 24enne di Milano è un ex pugile che oggi lavora come modello e pr. È un ragazzo molto determinato che ha un bel rapporto col padre, che definisce il suo migliore amico.

La location

La Pupa e il Secchione e Viceversa è stato girato interamente nella Domus Borghese, un’immensa villa alle porte di Roma, già location dell’edizione del 2020.

Gli ospiti

Nel corso del programma non mancano diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicano le prove a cui i ragazzi vengono sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche: Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Le repliche

È possibile rivedere tutte le puntate della nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa su Mediaset Play. Sulla piattaforma streaming di Mediaset è possibile accedere anche a dei contenuti esclusivi. Tra questi il format Ieri, oggi, domani, in cui le coppie più amate dell’edizione precedente raccontano la loro vita dopo la partecipazione al programma. E poi il format Quiz Roulette, in cui le nuove coppie si sottopongono a una serie di penitenze. I profili social di Mediaset Play, inoltre, coinvolgeranno gli utenti durante la messa in onda delle puntate con la produzione di gif e meme destinati a diventare virali.