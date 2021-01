La Pupa e il Secchione 2021: dove abbiamo già visto Gianluca Tornese

Gianluca Tornese è nel cast di La Pupa e il Secchione 2021: dove lo abbiamo già visto? L’influencer è pronto a mettersi alla prova in un altro programma televisivo dopo altre esperienze alle spalle. Il pubblico di sicuro riconoscerà Gianluca, perché non è un volto noto. Anzi, sono circa cinque anni che tra una esperienza e l’altra appare spesso in televisione. La prima apparizione risale al trono di Valentina Dallari a Uomini e Donne, dove è arrivato fino in fondo ma la tronista alla fine ha scelto Andrea Melchiorre. A distanza di pochi anni, Gianluca è tornato a Uomini e Donne.

In questa seconda occasione è sceso per corteggiare Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma anche stavolta non è stato scelto. Non è riuscito a trovare l’amore dalla De Filippi e al momento sembra fermo ai box nei programmi della stessa Maria. Di recente però è stato anche tra i protagonisti dei Soliti Ignoti da Amadeus su Rai Uno. In quella occasione si è presentato come ignoto per il suo lavoro, ovvero consulente di marketing. Inoltre tra gli indizi aveva svelato un’altra curiosità, il suo piatto preferito: gli spaghetti ai frutti di mare in bianco fatti da sua mamma.

Adesso è pronto per una nuova avventura in televisione a La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma chi è Gianluca Tornese? Ha 28 anni, viene da Napoli e precisamente da Quarto. Dice di essere un tipo verace ma forse può apparire spesso un po’ arrogante quando si arrabbia. Nonostante le apparenze però ha un cuore d’oro. Oltre a occuparsi di marketing ha avviato una carriera da modello dopo aver partecipato a Uomini e Donne e oggi è anche un influencer.

La Pupa e il Secchione 2021, chi sono i Pupi e le Pupe: tutti i nomi

Oltre a Gianluca Tornese ci sono altri due volti noti nelle coppie che rientrano nella categoria “e viceversa”. Le secchione saranno affiancate anche da Matteo Diamante e Mattia Garufi, che di recente abbiamo visto insieme a Ex On The Beach Italia. Diamante è apparso anche in altri due programmi: Uomini e Donne e Take Me Out. Le cinque pupe del cast invece sono Jessica Bucci, Linda Taddei, Laura Antonelli, Stephanie Bellarte e Miryea Stabile. Sono tutte modelle e influencer con delle piccole apparizioni in tv: la Stabile ha partecipato a Ciao Darwin.