UeD, Gianluca Tornese ai Soliti Ignoti spiazza Amadeus: “Io non lo farei!”

Uomini e Donne, Gianluca Tornese torna in televisione dopo il Trono Classico: ecco dove lo abbiamo visto

Gianluca Tornese dopo Uomini e Donne è apparso nuovamente in televisione, in una veste diversa da quella in cui lo abbiamo conosciuto. Gianluca ha partecipato al Trono Classico ed è stato un corteggiatore di Valentina Dallari, arrivando quasi a essere la sua scelta. Tra i due c’era molta intesa, ma alla fine la tronista ha preferito uscire dal programma con Andrea Melchiorre. Gianluca è tornato poi a Uomini e Donne quando sul trono c’erano Sara Affi Fella e Nilufar Addati, ma anche con loro non è andata bene. Oggi abbiamo rivisto Gianluca Tornese a I Soliti Ignoti, il quiz in onda nel preserale di Rai 1 e condotto da Amadeus. Proprio con il conduttore c’è stato un allegro siparietto durante la puntata! Cosa è successo durante la trasmissione? Gianluca Tornese era l’ignoto numero 5 nella puntata del 12 novembre, dove ha giocato una ragazza della provincia di Macerata.

Gianluca Tornese dopo Uomini e Donne ai Soliti Ignoti: Amadeus colpito dal suo racconto

Chiamato da Amadeus al centro del palcoscenico si è presentato così: “Mi chiamo Gianluca. Vengo da Quarto, in provincia di Napoli, e ho 27 anni”. La concorrente ha chiesto gli indizi prima di provare a indovinare il lavoro di Gianluca Tornese. Due indizi su tre non hanno a che fare con la risposta da dare, ma sono delle curiosità generali. Così Gianluca ha raccontato: “Quando mi sono lanciato dal paracadute, sono svenuto per svariati secondi. Però poi ho avuto una botta d’adrenalina e non ho dormito per due giorni”. Amadeus è rimasto sorpreso dal racconto, tant’è che ha detto che lui non farebbe mai la stessa cosa! Queste le parole del conduttore: “Lei si è lanciato così, per provare quest’ebrezza? E a momenti ci restava…? Guardi io non lo farei neanche se mi ci spingessero. Non potrei mai!”.

Gianluca Tornese ai Soliti Ignoti: è un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Alla fine, la concorrente ha indovinato il mestiere dell’ex corteggiatore, ovvero consulente di marketing. Curiosi di conoscere l’altro indizio fornito da Gianluca? Eccolo: “Il mio piatto preferito sono gli spaghetti ai frutti di mare, in bianco, fatti da mia mamma”. Naturalmente l’ex corteggiatore ha ricordato oggi pomeriggio l’appuntamento con I Soliti Ignoti pubblicando un video su Instagram e adesso sta condividendo tutte le storie in cui è stato taggato.