Elena Morali si distrae e pubblica un video con Luigi Favoloso senza veli

Social network, croce e delizia. Territorio pieno di gaffe e scivoloni. L’ultimo che sta facendo parecchio discutere è quello di Elena Morali. L’ex soubrette di Colorado è molto attiva su Instagram, dove da tempo ha dato il via ad una remunerativa attività da web influencer.

Nelle ultime ore Elena ha condiviso alcune stories nelle quali stava parlando proprio dei vantaggi di un prodotto specifico. La 30enne non si è però accorta che alle sue spalle c’era il fidanzato Luigi Mario Favoloso che, senza nulla addosso, si aggirava per la camera da letto.

La Morali ha condiviso la storia su Instagram senza prima ricontrollarla. Poi, forse avvertita da un follower, ha rimosso il contenuto a luci rosse. Qualche utente è però riuscito a fare uno screenshot del video, che ora sta facendo il giro del web.

Nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati che in questi giorni hanno lasciato Milano per trascorrere qualche giorno di relax in Svizzera, a St. Moriz. La relazione tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso procede dunque a gonfie vele. È ormai passato un anno dal loro primo incontro e tutto va avanti a meraviglia.

La coppia è convolata a nozze la scorsa estate, con una cerimonia simbolica avvenuta a Zanzibar. Elena Morali e Luigi Mario Favoloso erano pronti a fare il bis anche in Italia, alla presenza di mamma Loredana Ferentino, ma il Covid-19 ha stravolto tutti i piani.

Di recente l’ex de La Pupa e il Secchione è tornata a parlare del suo ex fidanzato, il comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla. Una storia importante, finita a un passo dal matrimonio, per la quale Elena Morali ha sofferto molto. L’amica di Francesca Cipriani è rimasta in buoni rapporti con l’ex fidanzato.

A causa della pandemia molti impegni di Elena Morali sono slittati o cancellati. La nuova edizione di Colorado, ad esempio, non è più andata in onda su Italia Uno. Altri progetti top secret, invece, non sono mai partiti. Una situazione difficile, di cui la Morali si è lamentata più volte.