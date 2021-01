Elena Morali torna a parlare di Scintilla: nella morsa dei “sensi di colpa”

Circa un anno fa la storia tra Elena Morali, 30 anni, e Gianluca Fubelli in arte Scintilla, 47, è giunta al capolinea. Una rottura piuttosto burrascosa, dettata da un tradimento della bergamasca che in un momento di crisi di relazione (ma stava ancora insieme al comico) ha ceduto alla tentazione, vivendo una storia clandestina con Daniele Di Lorenzo. Anche questo legame è naufragato. E anche in questo caso non mancarono polemiche e accuse reciproche. Oggi la showgirl è felice al fianco di Luigi Mario Favoloso, a distanza di circa un anno dalla fine del rapporto con Fubelli. E proprio sul volto noto di Colorado ha voluto tornare la 30enne nelle scorse ore.

Tirando le somme del periodo non proprio roseo che è in corso, quello segnato dalla pandemia di Covid, Elena, su Instagram, ha anche trovato spazio per spendere delle parole su Scintilla, riservandogli dei pensieri positivi e affermando che ancora oggi è assalita dai “sensi di colpa” per l’errore commesso nei suoi confronti. Una situazione che la fa stare male. La Morali ha raccontato anche che se “avesse una macchina del tempo”, tornerebbe indietro per essere più “sincera” con Gianluca che si meritava una storia con un “finale più onesto”.

Ciò detto, la showgirl ha intimato a quei followers che continuano a ricordarle i suoi errori e a criticare la sua relazione con Favoloso di smettere di rivolgerle biasimi feroci e gratuiti, in quanto lei stessa è la prima ad avere ammesso di aver sbagliato, Insomma, dopo un anno, sarebbe ora di voltare pagina. Questo in sintesi il suo discorso.

Elena Morali contro Giuseppe Conte

La bergamasca ha anche parlato della situazione delle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Il Covid ha colpito parecchio il settore, mettendo a rischio diversi posti di lavoro e molte attività. Lei stessa ha risentito della crisi, vedendo contratti saltati e progetti interrotti. Tuttavia spiega che almeno riesce a lavorare sul web e principalmente il suo pensiero è rivolto non a se stessa, bensì a chi è più in difficoltà. Nella sua riflessione si è poi scagliata contro il premier Giuseppe Conte, attualmente alle prese con un delicata crisi di governo.

“C’è una persona che non abbiamo mai eletto che decide tutto per noi e tra poco deciderà anche quando dovremo andare o meno in bagno”, ha tuonato la Morali in riferimento al presidente del Consiglio in carica.