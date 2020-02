Elena Morali, Di Lorenzo e Scintilla in questura: lite furibonda a Milano

Elena Morali, Daniele Di Lorenzo e Gianluca Fubelli in questura: la lite in strada a Milano

Un trio che ha fatto molto discutere per le affermazioni che la showgirl ha fatto in merito al rapporto con entrambi gli uomini. Stando a quanto dichiarato dalla modella, i tre avrebbero vissuto una relazione in contemporanea: solo poco più di un mese fa, la Morali ha dichiarato di amare sia Gianluca che Daniele mentre era ospite in uno dei salotti di Barbara d’Urso. Poche ore fa, stando a quanto riporta la testata giornalistica Fanpage, Elena e i due uomini sarebbero stati protagonisti di una lite furibonda per le strade di Milano.

La dinamica dell’accaduto

Alle 2 della notte scorsa, mentre si trovavano in Via Meravigli, nel pieno centro del capoluogo lombardo, l’influencer e Di Lorenzo avrebbero avuto un acceso scontro. Alcuni testimoni presenti avrebbero riportato che gli animi si sarebbero velocemente scaldati al punto che sarebbero state fatte intervenire le forze dell’ordine. Successivamente sarebbe arrivato anche il comico Scintilla, il quale non sarebbe riuscito a placare la lite. In seguito ad alcune presunte parole poco garbate nei confronti dei poliziotti, i tre sarebbero stati portati in questura in via Fatebenefratelli.

Parlano i testimoni, “Parole forti contro gli agenti”: la Polizia convoca i tre in questura per un chiarimento

Le persone presenti avrebbero raccontato che la modella si sarebbe adirata tanto che la lite sarebbe degenerata nel giro di poco tempo. A quel punto sarebbero intervenuti gli uomini della Polizia che avrebbero provato a mantenere la calma. In seguito anche Fubelli sarebbe corso sul posto per tentare di porre fine alla litigata ma senza risultato. La Morali avrebbe continuato ad alzare la voce e sarebbe stata invitata a moderare il linguaggio. Stando al racconto dei testimoni, l’attore si sarebbe rivolto agli agenti con toni eccessivi così da convincere i poliziotti a portare i protagonisti della lite in questura. Sempre secondo quanto riportato da Fanpage, “Non risultano provvedimenti ed ognuno di loro è stato invitato a sporgere denuncia, nel momento in cui ritenesse di farlo, nei confronti degli altri”.

Elena Morali a Pomeriggio 5 in lacrime: “Voglio ricominciare da me”

“Può succedere a chiunque di amare due persone e non poter scegliere, perché non vuoi far star male nessuno dei due. Ci sono leggi che non sono universali in una coppia. Io e Scintilla abbiamo provato a essere una coppia aperta. In quel momento ho conosciuto Daniele, da lì è iniziata questa frequentazione”, dichiarava un mese fa la showgirl ai microfoni di Barbara d’urso a Pomeriggio 5. Elena Morali ha poi confermato che attualmente non starebbe con nessuno dei due aggiungendo: “Voglio ricominciare da me. Tutto questo ha creato tensioni”.