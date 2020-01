Elena Morali tra Scintilla e Daniele: la verità gela Barbara d’Urso

Pomeriggio 5, Elena Morali racconta la sua verità su Gianluca Scintilla e Daniele Di Lorenzo

Elena Morali ha raccontato tutta la sua verità a Pomeriggio 5 su Scintilla e Daniele Di Lorenzo. Quest’ultimo ha fatto esplodere il gossip raccontando di aver avuto una relazione con Elena mentre lei era fidanzata anche con Scintilla. In realtà, pare che lui pensasse fosse finita la storia con il comico, che lui stesso ha contattato successivamente per metterlo al corrente di tutto. Scintilla ha creduto alla versione di Elena, che oggi ha spiegato come sono andate le cose, dal suo punto di vista. Elena ha iniziato raccontando che era in vacanza e senza cellulare a seguito quando Daniele è intervenuto per la seconda volta a Pomeriggio 5, ma Barbara d’Urso ha interrotto la sua ospite per chiederle subito una risposta chiara. Ha avuto o non ha avuto due storie parallele?

Elena Morali stava sia con Scintilla sia con Daniele? “Sì e no”

Elena ha risposto così: “Sì e no, nel senso che all’inizio non stavo con Gianluca. Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata…”. Anche stavolta Barbara ha interrotto, più e più volte, Elena chiedendo una risposta netta, sì o no. Fino a quando la Morali ha ammesso: “Può succedere a chiunque di amare due persone e non poter scegliere, perché non vuoi far star male nessuno dei due. Ci sono leggi che non sono universali in una coppia. Io e Scintilla abbiamo provato a essere una coppia aperta. In quel momento ho conosciuto Daniele, da lì è iniziata questa frequentazione”. Elena ha poi aggiunto di aver tenuto davvero a Daniele, ma di non aver mai accettato nessuna proposta di matrimonio. “La storia dell’anello è folle. La proposta è vera”, ha aggiunto. Peccato che la proposta sia arrivata quando lei voleva chiudere la relazione con Daniele: questo ha raccontato.

Elena Morali a Pomeriggio 5 in lacrime: “Voglio ricominciare da me”

La showgirl ha proseguito aggiungendo ulteriori dettagli sulla relazione con Daniele. Per esempio il fatto che non avrebbe deciso di sua spontanea volontà di fare le vacanze con lui. Al contrario, ha raccontato, Daniele l’avrebbe portata in giro con l’inganno, parlandole di foto da scattare e lavoro. Lavoro che puntualmente non c’era. Solo a Ibizia è partita consapevole che stesse andando in vacanza con lui. Oggi Elena Morali non è fidanzata né con Scintilla né con Daniele: “Voglio ricominciare da me. Tutto questo ha creato tensioni”. Si è commossa, come già successo mesi fa, parlando dei suoi genitori e dei genitori di Scintilla, chiedendo scusa a loro. Ha aggiunto di essere stata molto male in questo periodo, fino a dire di essere d’accordo con Pupo sulla sua visione dell’amore.

Elena Morali e la verità su Scintilla e Daniele: Barbara pietrificata

Barbara ha sostenuto che la normalità è stare con una sola persona, ma Elena ha replicato dicendo che Scintilla e Daniele sapevano l’uno dell’altro e accettavano. Infine, la Morali ha spiegato la sua teoria, secondo cui l’uomo in quanto animale non è monogamo di natura, ma lo diventa per rispetto del partner. A queste parole Barbara d’Urso si è praticamente pietrificata, con lo sguardo fisso nella telecamera: come se non stesse credendo a ciò che stava sentendo.