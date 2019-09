Elena Morali piange a Pomeriggio 5: il triangolo con Scintilla e Daniele

Elena Morali e Scintilla stanno ancora insieme: ma c’è un terzo incomodo

Finalmente Elena Morali ha chiarito a Pomeriggio 5 gli ultimi dubbi sulla sua vita privata. Negli scorsi mesi si è parlato di un tradimento da parte della soubrette nei confronti del fidanzato storico, Scintilla. In realtà il comico e l’ex de La Pupa e il Secchione hanno attraversato negli ultimi due anni molteplici momenti di crisi che li hanno allontanati e spinti a frequentare altre persone. Elena ha conosciuto durante un momento di pausa da Scintilla il giovane Daniele, con il quale ha intrapreso pure dei progetti lavorativi. Scintilla non è stato con le mani in mano e anche lui ha avuto altre frequentazioni sebbene abbia preferito non svelare troppi dettagli. Quel che è certo è che oggi Scintilla e la Morali sono tornati insieme e sono pronti ad affrontare come una coppia vera le difficoltà della vita.

Le parole di Elena Morali sulla relazione con Gianluca Fubelli

“Scintilla sa tutto e noi stiamo ancora insieme”, ha detto Elena Morali a Pomeriggio 5. La 28enne non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Barbara d’Urso. La showgirl ha attraversato un momento complicato e ricordarlo non ha giovato alla sua salute. “Sto ricominciando con Scintilla”, ha chiarito Elena che allo stesso tempo continua a lavorare con Daniele, il ragazzo che frequentava quando era in un momento di pausa con Scintilla, il cui vero nome è Gianluca Fubelli. “Io e Daniele abbiamo iniziato dei progetti di lavoro e li stiamo portando a termine. Scintilla sa tutto e a lui questo va bene. Ma io e Daniele lavoriamo e basta, non c’è altro tra di noi. Il nostro flirt è chiuso”, ha sottolineato la Morali.

Elena Morali e Scintilla: no a Temptation Island Vip

Di recente Elena Morali e Gianluca Fubelli hanno rifiutato la proposta di partecipare a Temptation Island Vip. A dire di no è stato Scintilla, da sempre poco avvezzo ai reality show.