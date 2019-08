Elena Morali e Scintilla: provino per Temptation? Parla la modella

Elena Morali e Scintilla: provino per Temptation Island Vip? La versione della modella

Poche ore fa il settimanale Spy ha parlato delle coppie provinate per partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip e poi scartate. Tra i nomi fatti dal magazine figurano anche quelli di Elena Morali e il fidanzato Scintilla. La rivista non è scesa troppo nei particolari a proposito delle esclusioni, scrivendo solamente che sono rimasti fuori dai giochi, oltre alla modella bergamasca e il comico, anche Alex Belli e la compagna Delia Duran, e Corinne Clery e il suo toyboy. Tuttavia la showgirl non ha digerito del tutto la questione, puntualizzando che la non partecipazione al reality sua e di Scintilla sia stata dovuta a una decisione personale e non per una scelta del programma. L’intervento è giunto per chiarire del tutto la vicenda.

“Scintilla non ha mai voluto accettare perché non vuole fare reality”

“Si sono solo dimenticati di dire che Scintilla non ha mai voluto accettare perché non vuole fare reality. Strano che magicamente la cosa più importante vanno ad ometterla”. Con questa Stories pubblicata su Instagram, a commento di un articolo del web che ha ripreso il retroscena di Spy, Elena Morali ha messo i puntini sulle ì, non disdegnando una certa vena polemica. Lo stralcio del magazine a cui ha fatto riferimento recita: “Sono stati provinati Alex Belli con la compagna Delia Duran, la bella Elena Morali con il comico di Colorado Scintilla e Corinne Clery e il suo toyboy. Gli altri restano segreti””.

Cecilia Rodriguez mai provinata per Temptation Island Vip

Spy ha anche fatto luce sulle voci che nei giorni scorsi hanno accostato più volte Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vicini allo show. La verità sembra un’altra. Il magazine infatti ha reso noto che l’argentina e il fidanzato non sono stati mai provinati e dunque non si è mai nemmeno aperta una trattativa per averli nel reality. D’altra parte, nelle scorse settimane i due piccioncini sbocciati al Grande Fratello Vip 2 avevano a più riprese fatto capire di non essere interessati a una simile avventura, ribadendo di non aver bisogno di alcuna prova d’amore per sapere quanto la loro relazione sia felice e stabile.