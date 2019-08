Temptation Island Vip: svelate coppie escluse e retroscena sui Rodriguez

Temptation Island Vip: ‘Spy’ svela le coppie escluse dallo show e spiffera il retroscena sui Rodriguez

Scalda i motori la seconda edizione di Temptation Island Vip, che sarà timonata da Alessia Marcuzzi. Le sei coppie che prenderanno parte allo show sono state svelate pochi giorni fa. Oggi il settimanale Spy ha invece reso noti alcuni nomi di coloro che hanno preso parte ai provini ma che sono stati scartati. Inoltre, ha fatto chiarezza su Cecilia Rodriguez, più volte accostata alla trasmissione. Era infatti circolata a più riprese la voce che potesse prendervi parte con il compagno Ignazio Moser. Nessuna menzione invece per il fratello Jeremias e la rispettiva fidanzata Soleil, evidentemente mai vicini al programma.

Coppie eliminate svelate e ‘segrete’

“Sono stati provinati Alex Belli con la compagna Delia Duran, la bella Elena Morali con il comico di Colorado Scintilla e Corinne Clery e il suo toyboy” scrive Spy, svelando alcune coppie non ritenute idonee al programma. Non le sole, ma per gli altri si è preferito mantenere il silenzio: “Gli altri restano segreti”. Spazio quindi alle parole sulla sorella minore di Belen. “Come avevamo anticipato – scrive sempre il magazine -, nessuna ‘Rodriguez’ in vista né ai provini, né sulla scelta finale delle coppie. Perché a Temptation Island non conta la popolarità, ma il coraggio di mettere alla prova la propria storia d’amore.”

Le sei coppie di Temptation Island Vip e le perplessità su Serena Enardu e il compagno Pago

D’altra parte che Cecilia e Moser non avessero intenzione di prendere parte alla trasmissione, sono stati loro stessi a ribadirlo in diverse occasioni. Il motivo è semplice: la relazione procede a gonfie vele e non c’è alcun bisogno di ulteriori prove. Tra le sei coppie scelte, una in particolare ha destato curiosità: quella formata dall’ex tronista Serena Enardu e il fidanzato Pago. Il loro legame è sempre apparso ferreo e stabile. Che sia accaduto qualcosa negli ultimi tempi? I fan nel frattempo mormorano e attendono di scoprire quale sia la reale motivazione che li ha spinti verso il reality.