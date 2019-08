Temptation Island Vip: quando iniziano le riprese e quando va in onda

Quando va in onda Temptation Island Vip, inizio riprese e chi sono le coppie

Tutto pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Quest’anno il docu-reality prodotto da Maria De Filippi sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Che raccoglie – per l’ennesima volta! – il testimone di Simona Ventura, che ha lasciato lo show dopo il successo dello scorso anno per tornare in Rai. Tramite un promo diffuso in tv e sui social network la produzione ha annunciato le sei coppie che parteciperanno alla trasmissione Mediaset. Si metteranno in gioco: la showgirl Nathalie Caldonazzo col fidanzato Andrea, la speaker radiofonica Anna Pettinelli col compagno Stefano, l’ex di Uomini e Donne Serena Enardu con il cantante Pago, la web star Er Faina con la dolce metà Sharon, l’attore Ciro Petrone con Federica, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Le riprese di Temptation Island Vip all’Is Morus Relais

Le riprese della seconda edizione di Temptation Island si terranno come sempre all’Is Morus Relais, splendido villaggio in Sardegna. Il primo giorno di riprese è fissato al prossimo sabato 24 agosto e si andrà avanti per 21 giorni.

Quando va in onda Temptation Island Vip 2019

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, Temptation Island Vip 2019 partirà su Canale 5 giovedì 19 settembre per un totale di sei puntate.