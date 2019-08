Elga Enardu, Serena e Pago a Temptation? La reazione della gemella

Elga Enardu, Serena e Pago a Temptation Island Vip? La reazione della gemella alla notizia ufficiale. Ma ai fan qualcosa non torna

Poche ore fa Alessia Marcuzzi, con un video promozionale diramato sui social, ha svelato le coppie ufficiali che prenderanno parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra queste ne è spuntata una insospettabile, quella cioè formata da Pago e Serena Enardu, ex volto noto di Uomini e Donne. La notizia è stata prontamente commentata da Elga, la gemella di Serena, anch’essa ex protagonista dello storico programma di Maria De Filippi. La moglie di Diego Daddi innanzitutto ha repostato il video della Marcuzzi, pubblicando poi una Stories Instagram a riguardo.

Elga: “Sono emozionata”. Tra i fan serpeggiano i dubbi

Elga è comparsa tra le Stories Instagram e, a proposito dell’avventura a Temptation Island Vip che attende Pago e la gemella, ha detto con simpatia: “E che cosa vi devo dire io? Ma cosa vi posso dire io? Non lo so, sono emozionata”. Nel frattempo la notizia ha preso assolutamente alla sprovvista molti fan di Serena, che al momento non ha ancora rilasciato alcun commento sulla sua partecipazione al reality. Nella fattispecie, molti follower si sono precipitati sotto al suo profilo, chiedendo il perché abbia accettato di entrare nello show, vedendo in lei e nel cantautore un amore solido, senza crepe. Qualcuno ha sussurrato che ci potrebbe essere una spiegazione, ossia quella che porta al famigerato ‘business’. Vale a dire che c’è chi ha sostenuto che la coppia non abbia bisogno di testare la sua complicità, ma avrebbe un secondo fine. Illazioni e chiacchiericci che presto avranno risposte. A breve infatti i partecipanti sveleranno i motivi che li hanno spinti a mettersi in gioco nella trasmissione.

Temptation Island Vip 2: le sei coppie ufficiali

Il reality delle tentazioni vip metterà alla prova sei coppie, cioè: Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea, Ciro Petrone (protagonista del film Gomorra) e la fidanzata Federica, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Er Faina e la fidanzata Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, ed i già citati Pago e Serena.