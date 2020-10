Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. I due sono tornati a farsi vedere insieme sui social network. In realtà già nei giorni scorsi la soubrette aveva confidato ai suoi follower che c’era un riavvicinamento all’ex fiamma di Nina Moric. Ora ci ha pensato Luigi a chiarire tutto, condividendo alcuni video che lo ritraggono in macchina con la Morali. Il figlio di Loredana Ferentino ha ribadito che il loro è vero amore e che non è di certo una storia costruita a tavolino, come insinuato da più di qualche malelingua. Negli ultimi giorni Elena ha raggiunto Luigi Mario a Napoli per trascorrere insieme qualche giornata di spensieratezza e tranquillità, lontano da tutto e da tutti. Questa volta sarà quella buona per i due?

Perché si erano lasciati Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali avevano annunciato la rottura qualche settimana fa. Dopo romantiche vacanze a Lampedusa, i due avevano avuto un brusco litigio che li aveva allontanati. Ad annunciare la conclusione della relazione era stato il campano, attraverso una lunga Stories su Instagram. Parole tormentate e a tratti criptiche quelle dell’ex gieffino, che aveva scritto di aver provato in vari modi ad amare e a far sentire protetta la modella e web influencer, evidentemente senza ottenere il risultato sperato. Non solo: Favoloso aveva confidato di essere finito in un nuovo guaio giudiziario in quanto sarebbe stato denunciato dall’ex della Morali per sequestro di persona. Col tempo, però, pare che tutte le divergenze siano state appaiante…

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso stanno ancora insieme

Dopo un breve periodo di lontananza Elena Morali e Luigi Mario Favoloso hanno deciso di dare una nuova chance al loro amore sbocciato circa un anno fa. Un amore intenso, tormentato, ma vero come ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. La scorsa primavera i due si sono pure sposati con rito Masai a Zanzibar: il matrimonio vero arriverà il prossimo anno, Coronavirus permettendo?