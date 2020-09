Favoloso ed Elena Morali, è di nuovo finita: addio burrascoso, parla Luigi

Ci risiamo: Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sono nuovamente giunti al capolinea. Fino a pochi giorni fa, apparivano su Instagram a godersi il sole di Lampedusa, più affiatati che mai. Poi qualcosa è andato storto. Ad annunciare la conclusione della relazione è stato il campano, attraverso una lunga Stories. Parole tormentate e a tratti criptiche quelle dell’ex gieffino, il quale scrive di aver provato in vari modi ad amare e a far sentire protetta la showgirl, evidentemente senza ottenere il risultato sperato. Ma c’è dell’altro: Favoloso afferma che nei giorni scorsi è finito in un nuovo guaio giudiziario in quanto sarebbe stato denunciato dall’ex della Morali per sequestro di persona. Motivo? Lei non avrebbe risposto all’uomo che avrebbe temuto un sequestro. Tale fatto, sempre da quanto dichiarato da Luigi Mario, sarebbe accaduto prima della vacanza a Lampedusa dei giorni scorsi.

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali: altro burrascoso addio, il lungo post dell’ex gieffino e la risposta della showgirl

Nel suo lungo messaggio (qui sotto), Favoloso conclude dicendo di sentirsi affondato dalla Morali che avrebbe “affondato anche se stessa”. Il post ha delle sfumature alquanto criptiche e tutte da decifrare. Per questo non sono chiari i motivi profondi che hanno portato la coppia a scoppiare. Quel che però si evince con nitidezza è che si è trattato di un naufragio piuttosto burrascoso. Elena, al momento, in merito alla vicenda, ha rilasciato solo le seguenti parole: “Se solo potessi parlare. No comment davvero”. Esternazioni che non fanno altro che alimentare il mistero e i dubbi sulle reali cause che improvvisamente hanno fatto sciogliere il legame come neve al sole. Visto che la love story è nata e cresciuta sotto i riflettori social, ma soprattutto sotto quelli televisivi dei salotti di Barbara d’Urso, non è da escludere che i dettagli dell’addio possano vedere il loro completo svelamento sul piccolo schermo.

Favoloso e Morali, un’estate d’amore prima dell’addio

Favoloso e l’ex di Scintilla, dopo il lockdown, hanno trascorso le vacanze in varie località marittime. L’ultima tappa, come sopra detto, è stata Lampedusa. Una cornice dove la coppia pareva sprizzare gioia e affetto, come nei mesi precedenti. Addirittura si è ‘sposata’ in Tanzania con una cerimonia senza alcun valore ecclesiastico e legale. Con il senno di poi appare chiaro che qualche problema covava sotto le braci.