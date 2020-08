Elena Morali furiosa contro chi ci prova con Favoloso: “È mio marito”

Nuovo sfogo di Elena Morali su Instagram. La Pupa è sbottata sui social network dopo aver appreso che diverse donne ci stanno provando con il suo Luigi Mario Favoloso. La coppia in questi giorni è distante: l’ex gieffino è tornato a Napoli per lavoro mentre la bionda soubrette è in Sardegna per l’annuale vacanza con le amiche più care (tra cui la collega Francesca Cipriani). Una lontananza che – a detta di Elena – ha spinto più di qualcuno a fare delle avances a Favoloso. Avances prontamente respinte dal 32enne, che ha poi informato dei fatti la sua fidanzata nonché futura moglie. Ma Elena, pur apprezzando la sincerità e la onestà del compagno, non ha reagito bene e ha voluto condividere un vero e proprio avvertimento tramite il suo account social, seguito da oltre un milione di follower.

Lo sfogo di Elena Morali contro chi ci prova col fidanzato Luigi Mario Favoloso

“Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto. In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là”, ha fatto sapere Elena Morali in una storia Instagram. La relazione con Favoloso è iniziata solo da qualche mese ma è già molto importante tanto che i due si sono giurati amore eterno con rito Masai a Zanzibar. E sono intenzionati a replicare i voti in Italia, con una cerimonia valida a tutti gli effetti (anche se una data di nozze non è stata ancora stabilita ma probabilmente non sarà prima del 2021). Prima di volare in Sardegna la Morali si è concessa un viaggio d’amore e passione con Favoloso a Formentera.

Elena Morali e l’anello da migliaia di euro di Luigi Mario Favoloso

Nei giorni scorsi Elena Morali ha ricevuto un prezioso regalo dal fidanzato Luigi Mario Favoloso. Un anello di fidanzamento con rubino tempestato di diamanti dal valore di diciotto mila euro. Il pegno d’amore è stato acquistato in una rinomata gioielleria di Napoli, città natale di Favoloso. Prima di innamorarsi di Luigi Mario la Morali ha vissuto un tormentato triangolo amoroso con il comico Scintilla e il produttore cinematografico Daniele Di Lorenzo. Favoloso ha invece chiuso il rapporto tira e molla con Nina Moric.