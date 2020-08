Elena Morali, arriva l’anello da migliaia di euro di Luigi: prezzo da capogiro

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso decollano. Dopo essersi sposati a Zanzibar (con una cerimonia locale che non ha valore in Italia), la coppia è rientrata nel Bel Paese e continua a frequentarsi e ad essere affiatata. E pensare che non in pochi pensavano che la relazione fosse stata imbastita a soltanto favore di telecamere e non per reali sentimenti. L’imprenditore e la showgirl però stanno dimostrando con i fatti che gli scettici avevano torto. A ulteriore testimonianza che il legame non è di facciata, è spuntato un preziosissimo anello al dito di Elena. A riferirlo è Novella 2000 che ha aggiunto i dettagli del dono che Luigi Mario ha fatto alla compagna. “La pietra pare che sia un rubino tempestato di diamanti. Valore: 18mila euro“, si legge sulla rivista diretta da Roberto Alessi.

Elena Morali, Favoloso le regala un rubino

Sempre Novella 2000 ha raccontato che il rubino è stato acquistato in una gioielleria di Napoli. Favoloso e l’ex di Scintilla si sono recati assieme nel negozio. Dopodiché è spuntato l’anello sull’anulare destro della 30enne bergamasca che ha baciato con passione e trasporto il fidanzato. Ora non resta che attendere i fiori d’arancio in terra italiana, dopo le nozze consumatesi sull’isola di Zanzibar a fine primavera, con tanto di evento ripreso dalle telecamere di Live – Non è la d’Urso (Canale 5), programma Medisaet in cui la coppia è stata spesso ospite. Proprio Luigi e la Morali, dopo la luna di miele africana, avevano detto di essere pronti per celebrare il grande passo anche nel Bel Paese. Chissà se stanno lavorando all’organizzazione delle nozze…

Elena e Favoloso, una storia chiacchierata

La love story tra l’influencer e l’imprenditore campano è stata parecchio chiacchierata. Sbocciata dopo che Luigi ha chiuso con Nina Moric (vicenda spinosa e delicata, finita in tribunale), inizialmente ha fatto storcere il naso a molti che hanno creduto che la frequentazione fosse stata messa in piedi solo per un ritorno di visibilità. Al momento i fatti hanno smentito tale dinamica: Favoloso ed Elena continuano a viversi anche lontano dalle telecamere. Sono a tutti gli effetti una coppia: a certificarlo, ora, c’è pure un rubino da 18mila euro.