D’Alessio ancora papà, Amici revolution e molto altro: news della settimana

Si prospetta una rivoluzione ad Amici: Arisa sarebbe stata messa fuori, Anna Pettinelli rischia. Anche Stefano De Martino, per altri impegni professionali, potrebbe non far più parte dei giochi. Conferma sicura per Lorella Cuccarini. Tra i nuovi arrivi ci sarà quasi certamente Raimondo Todaro, in fuga da Ballando con le Stelle.

E proprio la fuga di Todaro ha sollevato un polverone, con Milly Carlucci alquanto stizzita per come sono andate le cose. Giovanni Ciacci si è schierato dalla parte di Raimondo, attaccando la conduttrice. Motivo? Crede che dovrebbe rivoluzionare la giuria dello show…

Sempre restando in tema televisivo, fumata bianca in casa Rai per il Festival di Sanremo 2022: Amadeus ha detto sì, dopo essere stato corteggiato a lungo da Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. Ora resta da capire se anche Fiorello tornerà a calcare il palco dell’Ariston. Eventualmente si pensa al piano B. Per il momento, i nomi papabili trapelati per la co-conduzione sono: Paolo Bonolis, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Fiori d’arancio in arrivo per l’ex volto UeD Sabrina Ghio. Auguri!

Chi invece ha già festeggiato le nozze sono Stefano Socionovo e Claudia Venturini, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, usciti ufficialmente allo scoperto all’Olimpiade di Tokyo, pare che convivano già da tempo. D’altra parte è stata la stessa ‘Divina’ a definite la love story tenuta nascosta alla stampa un segreto di Pulcinella…

Gigi D’Alessio starebbe per diventare di nuovo padre: il cantante aspetterebbe un figlio dalla nuova compagna Denise. Si mormora che Anna Tatangelo, nell’apprendere la notizia, sia andata su tutte le furie in quanto l’ex non le avrebbe accennato alcunché e solo tramite i giornali ha saputo della novità.

A proposito di dolci attese: si sussurra che Giulia De Lellis e Beretta stiano seriamente pensando di mettere su famiglia…

Pure Francesco Sarcina starebbe diventando ancora papà. Il magazine Chi ha annunciato che la sua attuale compagna è incinta.

E non è finita qui perché anche Mariano Di Vaio ha reso noto che diventerà padre per la quarta volta.

Lutto ad Hollywood: il 7 agosto si è spenta Markie Post, protagonista di Giudice di notte.