Mariano Di Vaio papà per la quarta volta: “Non ce lo aspettavamo”

Mariano Di Vaio diventerà padre per la quarta volta! Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé: per la famiglia Di Vaio è vero più che mai. Eleonora Brunacci è incinta del quarto figlio, lo hanno annunciato poco fa sui social e a quanto pare la gravidanza è stata del tutto inaspettata. La coppia si è sposata nel 2015 e la loro famiglia ha accolto già altri tre figli: Nathan Leone, Filiberto Noah, Leonardo Liam. I nomi dei figli di Mariano Di Vaio sono doppi, con una particolarità evidente e forse anche voluta e cercata: hanno un nome italiano e uno inglese. Manterranno la tradizione anche per il bebè in arrivo?

In attesa di scoprirlo, e soprattutto di scoprire quali nomi sceglieranno, è tempo di iniziare a pensare di nuovo a pappe e pannolini. Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci aspettano il quarto figlio, la famiglia si allargherà tra cinque mesi. La moglie dell’influencer è in attesa di quattro mesi, infatti, e da questo momento condividerà con chi la segue tutti i passi della gravidanza. Sono riusciti a mantenere il segreto fino a oggi, invece, proprio come hanno scritto loro stessi sul video su Instagram.

Il video dell’annuncio del quarto figlio comincia con i tre fratellini abbracciati; il minore dei tre indossa una maglietta azzurra con su scritto “Ho un segreto”. Stessa cosa si legge nella frase scritta poi in fase di montaggio del video. Il segreto è scritto sul retro della maglietta in questione: “Diventerò un fratello maggiore”, si legge anche se in inglese. Tutto l’annuncio è stato fatto in lingua inglese, a dire il vero. Nel video l’inquadratura si allarga e compaiono Mariano e Eleonora, che accarezzano la pancia che già inizia a crescere. Poi compare questa frase: “È in arrivo il quarto”.

“Credo che Dio sappia cosa è meglio per noi. Stiamo aumentando!”, ha scritto Di Vaio nella didascalia del video. Anche la Brunacci ha condiviso lo stesso video sui suoi social, cambiando però la didascalia. Lei ha scelto queste parole per annunciare l’arrivo del quarto figlio con Mariano Di Vaio: “God is good… Non c’è 2 senza 3 e il 4 vien da sé”. Terminato il momento dei tre fratellini che fanno festa per l’arrivo del quarto, i due genitori appaiono insieme nel video. Sui loro visi emozionati e felici si legge: “Ovviamente non ce lo aspettavamo”.