Markie Post è morta, fu protagonista di Giudice di notte: triste annuncio

Markie Post, nata il 4 novembre 1950 a Palo Alto in California, è morta all’età di 70 anni. La notizia del decesso dell’attrice a stelle e strisce è stata resa nota dalla sua manager, Ellen Lubin Sanitsky, che ha parlato con ‘Deadline’, facendo sapere che la Post ha esalato l’ultimo respiro sabato 7 agosto. Il personaggio più noto interpretato da Markie è stato il difensore d’ufficio Christine Sullivan in Giudice di notte. Quei panni li ha indossati per ben 159 episodi, tra il 1984 e il 1992 (la sitcom è stata trasmessa negli Usa dalla Nbc e in Italia da Italia Uno). Markie si è arresa a un cancro, con il quale ha lottato nel corso dei suoi ultimi quattro anni di vita.

Prima di vestire i panni di Christine Sullivan, aveva acquisito popolarità recitando in 65 episodi di Professione pericolo, la serie avventurosa mandata in onda in America dall’Abc, che trasmise in tutto 113 episodi, dal 4 novembre 1981 al 2 maggio 1986 (in Italia fu mostrata da Rai Uno). Nella lunga e variegata carriera di Markie, ci sono poi stati altri ruoli di spicco, in produzioni di successo. La si ricorda anche in Scrubs e in Chicago P.D..

La Post ha cominciato il suo percorso professionale come produttore associato della serie The Kids Are Alright. Per quel che invece riguarda la sua comparsa innanzi alla telecamera bisogna andare al 1978, quando partecipò da attrice alla serie Card Sharks della Nbc. Negli anni si ricordano anche le ‘scorribande’ in Chips, L’incredibile Hulk e Buck Rogers.

Il decesso di Markie giunge un mese dopo rispetto a quello di Charlie Robinson, scomparso a 75 anni: fu il coprotagonista di Giudice di notte. Nel frattempo la Nbc sta valutando se è percorribile l’idea di produrre un reboot di Giudice di notte.

Markie Post, la vita privata dell’attrice: lascia due figlie

Markie è stata sposata con Stephen Knox, che incontrò al Lewis & Clark College. In seguito alla rottura con il primo marito, convolò a nozze con l’attore e scrittore Michael A. Ross, dal quale ha avuto due figlie.