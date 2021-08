Sabrina Ghio sposerà molto presto il fidanzato Carlo, dopo che pochi giorni fa ha ricevuto la proposta di matrimonio. Per l’ex tronista è stata una sorpresa del tutto inaspettata e forse anche per questo ancor più magica. Oggi ha raccontato ai fan le emozioni di quel momento dopo essersi presa un giorno per sé. Carlo le ha chiesto di sposarlo il 3 agosto, nel giorno del compleanno di Sabrina, durante una vacanza in Puglia. Pare che il futuro sposo abbia pensato proprio a tutto, ha organizzato la sorpresa in ogni minimo particolare pensando anche a portare con loro amici e parenti.

“Io ancora non ci credo”, così ha esordito nelle stories su Instagram dicendo che non fa altro che guardare e riguardare il video della proposta di matrimonio. Per lei è stato un sogno, si sente come in una favola. La proposta è stata del tutto inaspettata per Sabrina, che ha vissuto un periodo molto complicato a causa di un processo tumorale in via iniziale. Infatti ha ricordato proprio i momenti più duri con il fidanzato Carlo:

“Quest’anno è stato un anno complicato, pieno di pensieri e preoccupazioni. Devo dire che un sacco di volte, in un sacco di occasioni guardavamo fissi il muro e non è stato facile. Però non abbiamo mai smesso di amarci e tenerci per mano”

Hanno affrontato tutto rimanendo uno accanto all’altra, tenendosi per mano e sempre con tanto amore. Hanno vissuto un anno pieno di ansie e pensieri, per questo non si aspettava di dover organizzare il suo matrimonio a breve. Invece Carlo ha radunato amici e parenti in Puglia in occasione del compleanno di Sabrina e l’ha stupita con un anello. Per lei è stata una gioia enorme anche avere tutti accanto per il suo compleanno, in realtà. Quando erano tutti insieme si respirava amore, ha raccontato, e lei non faceva altro che ringraziare tutti per essere lì.

La sera del suo compleanno hanno festeggiato in una masseria, era tutto perfetto, dalle luci ai fiori agli invitati. Sabrina Ghio ha pianto tanto la sera della sua festa perché si sentiva grata, felice e spensierata. Era così tanto emozionata che una sua amica l’ha abbracciata e le ha detto che meritava tutto quello, forse sapendo già cosa sarebbe successo di lì a poco. Questo il racconto della proposta di matrimonio in Puglia:

“Mi ha preso, mi ha portato al centro di questo prato meraviglioso con la nostra canzone in sottofondo. Quando l’ho visto inginocchiarsi non ho fatto altro che… Mi è mancato il respiro. Avrei voluto fermare il momento, avrei voluto immortalare dentro di me quella faccia, quegli occhi, lo sguardo e le sue lacrime. Vorrei rivivere quel momento altre cento, mille volte”

Sabrina Ghio e il futuro marito Carlo guardano sempre il video della proposta. Lei ha confessato di non dormire da due giorni per la forte emozione che ha provato. Avrebbe voluto che quel momento durasse di più, invece è passato in fretta. “Io non credevo più nell’amore, invece adesso ecco qui”, ha aggiunto infine.