Uomini e Donne, Sabrina Ghio si sposa: la proposta tra le lacrime

Tanta commozione in un momento così speciale per l’ex tronista, che ora deve iniziare a pensare a organizzare il suo matrimonio con Carlo

A Uomini e Donne Sabrina Ghio non aveva trovato ciò che cercava e aveva concluso il suo percorso con tanta delusione. Dopo questo momento complicato, l’ex ballerina di Amici ha ritrovato il sorriso a fianco a Carlo. Da tempo convivono a Roma e lui appare molto premuroso con la piccola Penelope – la figlia che Sabrina ha avuto durante una precedente relazione.

Non ha mai nascosto di avere intenzione di allargare la famiglia ed ecco che ora arriva il matrimonio! Ebbene sì, Carlo si è fatto avanti e ha fatto la sua romantica proposta alla Ghio, emozionando e commuovendo tutti. A condividere il momento speciale è Sabrina, la quale pubblica un video che ritrae lei in lacrime mentre riceve l’anello da Carlo.

La sorpresa arriva durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex tronista, che non riesce a trattenere le lacrime. Con il sottofondo musicale della canzone Abbracciame, Carlo si inginocchia a terra e apre la scatolina, al cui interno c’è appunto l’anello. E mentre lui si asciuga le lacrime, commosso, Sabrina non riesce a crederci.

Piange di gioia e inizia a baciarlo. Ed ecco che a loro fianco si unisce la piccola Penelope, che corre subito ad abbracciarli. Tutti e tre si uniscono in un caldo abbraccio, che non può non emozionare tutti. “Come in una favola. È e sarà sempre siiiiii. Moglie e marito, 3/08/2021”, scrive Sabrina sotto il video della proposta di matrimonio di Carlo.

La Ghio risponde con un bel sì e indossa subito l’anello. Un momento magico, in un periodo per nulla semplice per l’ex tronista. Infatti, lo scorso mese di giugno, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Attraverso il suo profilo di Instagram, Sabrina ha spiegato che il chirurgo ha usato il laser per fermare un processo tumorale.

Quando il dottore l’ha chiamata per darle la notizia, come si poteva immaginare, la Ghio è andata in panico. La biopsia ha rivelato che il processo tumorale era già iniziato. Questa situazione ha ovviamente destabilizzato Sabrina, che continua a mostrarsi con il sorriso sui social.

Intanto, qualche giorno fa, ha raccontato un particolare episodio, avvenuto nel cuore della notte. Lei stessa ha fatto sapere ai followers che Carlo l’ha “terrorizzata a morte”. Cos’è accaduto?

Il suo compagno e ora futuro marito soffre di sonnambulismo e, mentre dormivano, l’ha spaventata. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo si inizialmente alzato nel sonno, ha poi iniziato a urlare, per poi prenderla a schiaffi.

Ovviamente il tutto è accaduto con un Carlo incosciente, che ora sorprende tutti con questa magica proposta di matrimonio!