Spavento per l’ex tronista di Maria De Filippi, terrorizzata da Carlo nel bel mezzo del sonno

Brutto imprevisto per Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici nonché ex tronista di Uomini e Donne è stata vittima di un “fattaccio” nel cuore della notte. Come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, la 35enne è stata presa a schiaffi dal compagno Carlo, con il quale convive da tempo a Roma.

“Terrorizzata a morte”, ha ammesso Sabrina Ghio, che sta lottando contro un processo tumorale che l’ha costretta a subire un intervento chirurgico nelle scorse settimane. Il suo Carlo soffre di sonnambulismo e l’ha spaventata mentre stava tranquillamente dormendo al suo fianco.

Sabrina Ghio stava riposando beatamente quando Carlo si è prima alzato nel sonno, poi ha iniziato a urlare e infine ha preso a schiaffi, inconsciamente, l’ex protagonista del Trono Classico.

Sabrina Ghio ha raccontato tutto sui social network, dove è seguita da quasi 800 mila persone, chiedendo anche ai suoi fan pareri e consigli:

“A mano aperta mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi. Tremavo come una foglia. Ho rischiato l’infarto stanotte”

A causa dell’inconsapevole aggressione del compagno, Sabrina Ghio non è più riuscita a prendere sonno, in preda all’ansia e al tremore. La showgirl ha dichiarato:

“Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male”

Successivamente Sabrina Ghio ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan che, giustamente, si sono preoccupati per la situazione:

“Comunque stanotte nessuna tragedia…Sono viva”

La nuova vita di Sabrina Ghio

Paura a parte la relazione tra Sabrina Ghio e Carlo procede a gonfie vele. I due fanno coppia fissa dal 2019 e convivono a Roma. Il ragazzo, sei anni più piccolo dell’influencer, ha instaurato subito un bel legame con Penelope, la figlia che Sabrina ha avuto nel 2013 dall’ex marito, l’immobiliarista Federico.

In questo periodo Sabrina Ghio deve fare i conti con la malattia: l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto subire un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Nelle prossime settimane la Ghio si sottoporrà a una nuova visita per capire se l’operazione ha dato gli esiti sperati.

Sabrina Ghio, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, ha fatto una raccomandazione importante ai suoi follower: fare molta prevenzione, fare visite e non essere pigri perché lei è riuscita a scoprire tutto subito facendo dei controlli di routine.