Amici 21: Anna Pettinelli fuori dopo Arisa. De Martino sostituito in giuria

Maria De Filippi rivoluziona tutto per la ventunesima edizione del suo talent di successo: professori sostituiti e rimpiazzi in giuria

Grandi manovre nella Scuola più longeva del piccolo schermo. Stando alle ultime indiscrezioni, Arisa è stata fatta fuori da Amici dopo una lunga trattativa con Maria De Filippi. Il suo posto di insegnante di canto è stato lasciato in favore di un’altra artista: Lorella Cuccarini. L’ex volto del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato passerà da una categoria ad un’altra. Se lo scorso anno insegnava ballo, quest’anno invece sarà maestra di canto. Arisa ha replicato alle insinuazioni divulgate da Dagospia con una storia sul suo profilo Instagram, consigliando di promuovere la musica anzichè affossare la gente.

Non soltanto Arisa, ma la sedia potrebbe saltare anche per un’altra insegnante di canto. Anna Pettinelli fuori da Amici 21? Questa è la bomba lanciata dal settimanale Chi. Entra invece ufficialmente a far parte della squadra del talent di Maria De Filippi il ballerino Raimondo Todaro, che la conduttrice ha acquistato da Ballando con le Stelle, notizia che ha fatto avvelenare e non poco Milly Carlucci.

Ci sarebbe anche una rivoluzione tra i giudici del Serale di Amici. Anche se è presto parlarne, pare che non siederà sulla poltrona rossa dei giurati Stefano De Martino. In quel periodo l’ex marito di Belen Rodriguez dovrebbe tornare alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile in prima serata su Rai2. La partita è ancora tutta da giocare e non è da escludere il ritorno a casa di una cantante che ha fatto la sua fortuna partecipando alla trasmissione: Elodie Patrizi.

Anna Pettinelli fuori da Amici 21: Alberto Urso al suo posto?

Se la rivista diretta da Alfonso Signorini ha svelato che Anna Pettinelli non sarà più maestra di canto ad Amici, secondo alcune voci il suo posto potrebbe essere preso da Alberto Urso. Il tenore è sempre stato ad Amici anche dopo la sua vittoria.

Lo scorso anno è stato scelto come assistente ai coach che aiutavano i giovani talenti nella preparazione dei brani da presentare nel corso della fase finale della trasmissione. La nuova stagione, in partenza a settembre, potrebbe segnare per lui una nuova e grande opportunità lavorativa.