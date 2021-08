Arisa contro Dagospia per le indiscrezioni su Amici, la replica

Una manciata di ore fa il sito di Dagospia ha lanciato una delle sue famose notizie bomba, rivelando nel dettaglio quella che sarà la composizione della commissione dei professori della prossima edizione di Amici. Il sito di Roberto d’Agostino ha rivelato in anteprima che nella stagione in partenza in autunno, fra le altre cose, non vedremo più Arisa.

L’artista lucana è dunque rimasta fuori dalla trasmissione di Maria de Filippi. Sul sito leggiamo di un “un lungo tira e molla” che avrebbe “fatto arenare una complicata trattativa”. Arisa lascerà dunque spazio ad un altro o ad un’altra collega, il cui nome però non è stato ancora rivelato.

E fino a qui niente che ci stupisca particolarmente, fa sempre parte del gioco. Il problema è che la diretta interessata non ha propriamente apprezzato le parole di Dago, non esattamente carine. Il giornale parla infatti dell’artista definendola “strampalata”, per le sue uscite e la sua verve comica che ormai abbiamo imparato ad apprezzare (citofonare dottor Stefano Ferlito di Sanremo). Ecco come ha risposto la diretta interessata:

Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi.

Al di là della querelle di Arisa, c’è molto altro che bolle in pentola per quella che sarà la ventunesima edizione di Amici. Dagospia ha anticipato infatti altri grossi cambiamenti: fra questi, il nuovo ruolo di Lorella Cuccarini, che non sarà più docente di danza bensì di canto. Ad incuriosirci in particolar modo è però una conferma che aspettavamo da diverse ore, ovvero il passaggio di Raimondo Todaro alla scuola di Amici nelle vesti di prof di ballo.

La notizia in effetti era nell’aria già da qualche giorno, fin da quando il ballerino aveva confermato di voler lasciare la sua storica squadra di Ballando con le stelle, scatenando le ire di Milly Carlucci, che di certo non ha preso bene questa uscita di scena in stile Giuda Iscariota.

Nulla almeno per il momento è dato sapere per quanto riguarda Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che però dovrebbero essere riconfermati, perlomeno sulla carta. Discorso simile anche per le docenti di canto e ballo Anna Pettinelli e Veronica Peparini.