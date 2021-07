Ballando con le stelle: Raimondo Todaro lascia il programma

Una notizia clamorosa per tutti gli appassionati di Ballando con le stelle. Raimondo Todaro, volto di punta della trasmissione, ha ufficialmente deciso di lasciare il programma. L’annuncio, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, arriva come un fulmine a ciel sereno di questa estate nel corso della quale, come sappiamo, la produzione sta alacremente preparando la nuova edizione in arrivo in autunno.

Nel post social, Raimondo Todaro ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando, che l’ha accolto per ben 16 anni. La sua esperienza in trasmissione era iniziata quando era appena maggiorenne. Todaro, inoltre, diede il via alla sua partecipazione al programma con il botto, vincendo la seconda stagione in coppia con la ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

Ecco le parole del ballerino professionista via Instagram:

Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro.

Il ballerino, nato a gennaio del 1987, ha nel suo palmarès di Ballando un bottino di ben 5 vittorie. L’ambita coppa Raimondo Todaro se l’è portata a casa ballando, nell’ordine, anche al fianco di Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace.

Nel 2018 il danzatore farà la storia della trasmissione ballando in coppia con il conduttore Giovanni Ciacci: sarà questa la prima volta al mondo che il format di Dancing with the stars vedrà danzare una coppia dello stesso sesso. Milly Carlucci, che evidentemente nutre per il ballerino un grande affetto quasi materno, lo sceglierà come se non bastasse come responsabile delle coreografie delle esibizioni del talent show Il cantante mascherato.

Resta ora da capire quali sono i “nuovi stimoli” di cui parla Raimondo Todaro su Instagram. Ballando, in effetti, non è l’unico programma di punta del palinsesto televisivo in arrivo nei prossimi mesi. Todaro potrebbe, a questo punto, essere un papabile nuovo maestro della scuola di Amici.

Proseguono, nel frattempo, i preparativi della produzione per l’edizione 2021 di Ballando con le stelle. Come vi avevamo anticipato in questa occasione, si dice che la trasmissione abbia già adocchiato almeno due concorrenti: stiamo parlando di Morgan e di Federico Fashion Style. Né il programma né la sua conduttrice, in ogni caso, hanno confermato o smentito i rumors.