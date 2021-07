Ballando con le Stelle, Costanzo boccia i nuovi concorrenti: “Trash”

Il giornalista e conduttore non approva i nomi dei primi aspiranti ballerini che Milly Carlucci avrebbe scelto in questi giorni

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in autunno su Rai Uno. Bocca cucita da parte di Milly Carlucci, che da mesi è al lavoro sul cast di aspiranti ballerini. In rete sono però trapelati i nomi dei primi due presunti concorrenti: l’hair stylist Federico Fashion Style e il cantante Morgan. Per quest’ultimo sarebbe un ritorno in pista visto che in passato è stato protagonista di una puntata del varietà in qualità di ballerino per una notte.

Due nomi assai forti e curiosi che non trovano però riscontro positivo da parte di Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha contestato la scelta di Milly Carlucci sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva:

“I nomi di Federico Fashion Style e Morgan lasciano perplesso anche me, ma forse Milly Carlucci vede in loro qualità che a noi sfuggono”

Maurizio Costanzo ha risposto così ad una lettrice che trova del tutto inadeguati due personaggi come Federico Fashion Style e Morgan in un programma misurato ed educato come Ballando con le Stelle. Un giudizio che il marito di Maria De Filippi condivide tanto da bollare come “trash” questa scelta di Milly Carlucci.

Come reagirà la conduttrice Rai a queste parole? E Federico Fashion Style – vero nome Federico Lauri – e Morgan – nome d’arte di Marco Castoldi – scenderanno davvero in pista?

Confermata la giuria di Ballando con le Stelle

Nell’attesa di conoscere il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021, Milly Carlucci ha pubblicamente confermato la giuria degli scorsi anni. A destreggiarsi tra palette e giudizi taglienti ritroveremo per l’ennesima volta: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Nelle scorse settimane si era parlato di un presunto addio dello stilista venezuelano per via delle polemiche suscitate lo scorso anno, quando Mariotto si è reso protagonista di numerose gaffe e polemiche. Situazione che non ha scoraggiato Milly, che ha richiamato il creativo dietro il bancone della giuria di Ballando con le Stelle.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2021

Al momento la Rai non ha ancora fornito una data ufficiale ma secondo le ultime indiscrezioni la nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe partire sabato 16 ottobre 2021. Il programma si scontrerà con Tu si que vales di Canale 5.